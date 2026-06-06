重量級ETF新進成員 飆股大熱門

台股ETF近年規模噴發成長，每當重量級ETF調整成分股，新增股就有機會變身飆股。以2日公布成分股調整清單的高人氣群益台灣精選高息（00919）來看，新增的富邦媒股價便連拉四根漲停，谷底盤旋多時的製鞋股來億-KY股價表現也如旱地拔蔥，00919也是帶動近期部分金融股、證券股大漲關鍵資金之一。

法人分析，巨型ETF換股對個股影響威力巨大，尤其「被動式資金的非理性買賣」影響更大。因被動型ETF必須嚴格追蹤指數，無論個股基本面當下如何，經理人都必須在限定天數內，在市場上強行買進新成分股、拋售剔除股。

群益台灣精選高息規模達5,425.8億元，調整持股，影響自然不容小覷。本次「18增18刪」，新增個股不乏本周飆股，包括統一證、凱基金、來億-KY、富邦媒；反觀被刪除的，則不乏股價由盛轉衰的個股，如聯電近日的投信賣超連連大幅超過外資買超，股價出現波段拉回。

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