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重量級ETF大換股來了 累計牽動3.35兆資金

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）等五檔重量級ETF成分股季度調整名單出爐，合計牽動3.35兆元台股巨資動向。其中，元大台灣50及富邦台50此次成分股四增四刪，新增南電、創意、貿聯-KY、臻鼎-KY等四檔，將獲資金挹注。

臺灣指數公司昨日公告富時羅素系列指數季度調整結果，臺灣50指數、臺灣中型100、臺灣資訊科技、臺灣發達、臺灣高股息等指數相關成分股納入及刪除的變動，自18日交易結束後正式生效，22日起正式執行。

富時羅素系列指數成分股季度調整
富時羅素系列指數成分股季度調整

當中，臺灣50指數最新成分股新增南電、創意、貿聯-KY、臻鼎-KY等四檔AI供應鏈關鍵企業，AI含金量大增；刪除康霈、中鋼、台塑、和泰車等四檔。追蹤此指數的元大台灣50、富邦台50兩檔ETF，前者規模達2.05兆元，後者也有0.44兆元。

元大高股息追蹤的臺灣高股息指數，成分股新增中興電、遠傳、南亞、南亞科、華邦電等五檔，刪除聚陽、瑞儀、東陽、東和鋼鐵等四檔。

有「小台積」之稱的富邦科技（0052），新納十檔、刪除二檔成分股，新增志聖、台勝科、禾伸堂、聯茂、帆宣、新唐、矽格、德律、全新、華新科，刪除精成科、瑞儀。

元大中型100（0051）追蹤的臺灣中型100指數，則新增、刪除各18檔，新增志聖、康霈*、中鋼、長興、台塑、台勝科、禾伸堂、和泰車、聯茂、中砂、帆宣、新唐、矽格、大量、德律、全新、華新科、洋基工程；刪除貿聯-KY、保瑞、遠東銀、鴻華先進-創、精成科、創意、禾榮科、來億-KY、美時、聚陽、富邦媒、南電、瑞儀、潤泰全、櫻花建、東陽、東和鋼鐵、臻鼎-KY。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 高股息 臻鼎

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