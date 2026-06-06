聽新聞
0:00 / 0:00

分批布局 化解追高風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

伴隨台股持續創高，台股主動式ETF成為基金圈耀眼新星，法人指出，如果就投資報酬率及投資標的比較，建議採中長期布局化解高檔追高風險，獲取更可觀的報酬率。

投信人士指出，買賣國內投信發行ETF相當即時，立即知道自己成本是多少，不同於共同基金還要依收盤後的淨值計算，無法馬上知道自己成本；加以買賣ETF透過券商交易平台就可掛單，還可以隨時更改買賣價格，手續費又便宜，因此，投資人普遍轉向ETF。不過，共同基金今年報酬率不遜於台股主動式ETF，甚至超越部分台股主動式ETF，尤其投資人偏向共同基金以定期定額申購，持有時間又長，反而中長期報酬率可觀。

台股主動式ETF聚焦台股，台股現在是AI世代當紅炸子雞市場，市值進入全球第五大，但投資標的齊聚AI供應鏈，未來AI發展逐漸轉向，台股供應鏈豐碩業績成長力道受考驗。此外，國內主動式ETF集中在台股，投資標的相對侷限。全球許多投資標的與區域仍具投資潛力，在還沒完整發行主動式海外ETF之前，投資人亦可從共同基金或透過複委託方式買賣海外ETF，可找到更多想投資標的與獲取更大報酬的機會。

投信人士表示，主動式ETF帶給投資人另一種選項投資標的，投資人可以好好研究適合本身投資屬性投資標的，而非隨市場氛圍搶進，又引發「XX之亂」，國內投信業者也會隨市場飽和度，尋找投資人可接受的標的發行不同類型主動式ETF，更健全台灣的ETF市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投信 定期定額

延伸閱讀

00407A開募 鎖定複利績效

三檔主動式ETF 6月9日同步掛牌上市 2家外資與1家本土投信車拚

0050規模突破2兆元 295萬投資人共創市場新猷

00916成交熱 國泰投信提醒溢價風險

相關新聞

重量級ETF大換股來了 累計牽動3.35兆資金

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）等五檔重量級ETF成分股季度調整名單出爐，合計牽動3.35兆元台股巨資動向。其中，元大台灣50及富邦台50此次成分股四增四刪，新增南電、創意、貿聯-KY、臻鼎-KY等四檔，將獲資金挹注。

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

富時5日公布元大台灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南電（8046）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），調整結果將於6月18日收盤後生效。

整理包／刪了哪些？0050、0056、00878、00919 四大ETF最新成分股調整一次看

台股6月來指數頻創歷史新高，攻上四萬六，股市持續狂熱，能否再勢如破竹攻上五萬點，市場關注。尤其是資金大戶三大法人，以及超大型ETF的動向最具指標。本月來四大ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）成分股定期審核陸續出爐，增刪的成分股牽動台股多...

00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

輝達執行長黃仁勳強調，台灣亟需穩定且充足的能源，以支持經濟成長及AI革命。他欣然接受總統賴清德邀約參觀發電廠，並指出AI資料中心建設正改變能源需求。能源ETF市場表現分化，潔淨能源ETF因布局優勢大漲11.32%。

重量級ETF新進成員 飆股大熱門

台股ETF近年規模噴發成長，每當重量級ETF調整成分股，新增股就有機會變身飆股。以2日公布成分股調整清單的高人氣群益台灣精選高息（00919）來看，新增的富邦媒股價便連拉四根漲停，谷底盤旋多時的製鞋股來億-KY股價表現也如旱地拔蔥，00919也是帶動近期部分金融股、證券股大漲關鍵資金之一。

主動式ETF規模 逼近兆元

國內投信獲准發行主動式ETF一年來，規模已逼近兆元關卡，獲得國際市場重視，外資投信也紛紛開始募集搶食這塊大餅；這一年來隨台股繼續在AI世代享受供應鏈貢獻成果而勁揚，台股主動式ETF成為閃耀明星；國際主要股市大多頭走勢也讓主動式國外ETF或主題型ETF同步大漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。