分批布局 化解追高風險

伴隨台股持續創高，台股主動式ETF成為基金圈耀眼新星，法人指出，如果就投資報酬率及投資標的比較，建議採中長期布局化解高檔追高風險，獲取更可觀的報酬率。

投信人士指出，買賣國內投信發行ETF相當即時，立即知道自己成本是多少，不同於共同基金還要依收盤後的淨值計算，無法馬上知道自己成本；加以買賣ETF透過券商交易平台就可掛單，還可以隨時更改買賣價格，手續費又便宜，因此，投資人普遍轉向ETF。不過，共同基金今年報酬率不遜於台股主動式ETF，甚至超越部分台股主動式ETF，尤其投資人偏向共同基金以定期定額申購，持有時間又長，反而中長期報酬率可觀。

台股主動式ETF聚焦台股，台股現在是AI世代當紅炸子雞市場，市值進入全球第五大，但投資標的齊聚AI供應鏈，未來AI發展逐漸轉向，台股供應鏈豐碩業績成長力道受考驗。此外，國內主動式ETF集中在台股，投資標的相對侷限。全球許多投資標的與區域仍具投資潛力，在還沒完整發行主動式海外ETF之前，投資人亦可從共同基金或透過複委託方式買賣海外ETF，可找到更多想投資標的與獲取更大報酬的機會。

投信人士表示，主動式ETF帶給投資人另一種選項投資標的，投資人可以好好研究適合本身投資屬性投資標的，而非隨市場氛圍搶進，又引發「XX之亂」，國內投信業者也會隨市場飽和度，尋找投資人可接受的標的發行不同類型主動式ETF，更健全台灣的ETF市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。