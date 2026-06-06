主動式ETF規模 逼近兆元

國內投信獲准發行主動式ETF一年來，規模已逼近兆元關卡，獲得國際市場重視，外資投信也紛紛開始募集搶食這塊大餅；這一年來隨台股繼續在AI世代享受供應鏈貢獻成果而勁揚，台股主動式ETF成為閃耀明星；國際主要股市大多頭走勢也讓主動式國外ETF或主題型ETF同步大漲。

台灣的主動式ETF成為投資人新寵，一年來屢刷新多項紀錄。

國內投信發行的主動式ETF在台股一年來的大漲扮演重要地位，台股主動式ETF更成為「台股明燈」，其中重要關鍵在於當日揭露持股變化。

投信在初始還糾結是否應當日揭露持股變化，完全不同於共同基金的次月才公布前十大持股與每季公布所有持股做法，但遇到AI世代爆發，台股主動式ETF當日揭露持股作法成為台股多頭明燈。

投信人士分析，投資人每天關注台股主動式ETF持股變化，原本是想搶短單「吃投信豆腐」，不過，觀察一段期間後，發現幾檔操作績效好的台股主動式ETF，前十大持股重疊性高且周轉率低，尤其幾乎布局在台灣供應鏈各產業的龍頭指標股，因此信心大增，也願意買進這些個股並一直持有，減緩短線進出的頻率。

因此，這些股票籌碼穩定性更佳，隨著業績公布帶來爆發性成長，新湧入資金更多也繼續買這些個股，推升股價拉高個股市值，台股加權指數漲更兇，成為良性循環。

主管機關的決策帶進台股更多活水，助攻具實質基本面的指標股，實質教育投資人以基本面選股為主。投資人也享受豐碩利潤。即使遇到今年地緣政治動盪，一看台股主動式ETF的前段班仍在買進並持有核心持股，原本想退場意念一變，轉為加碼跟進，造就今（2026）年4、5月合計大漲約1.3萬點。

國內首檔主動式ETF為野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）在2025年4月15日至4月18日募集，4月22日成立，5月5日掛牌上市。

野村投信總經理黃宏治表示，野村投信作為市場領航者，成功爭取全台首檔主動型ETF的發行，主動野村臺灣優選ETF開啟台灣ETF市場的新篇章，在今年3月榮獲亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）頒發台灣年度發行ETF。台灣是全球ETF市場成長最快速的市場之一，主動式ETF同樣深受投資人歡迎，主動式ETF投資台股而投資策略各有千秋，投資人可以根據自身需求選擇，也可以互相搭配多元化配置。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，不只台灣，主動式ETF更在全球蓬勃興起。根據晨星資料，2025年全球有接近1,000檔主動型ETF上市，較2024年上市數量增加71%；相較之下，2025年被動型ETF與共同基金僅分別上市150檔與95檔。此外，2025年全球主動型ETF流入約4,750億美金，約占全部ETF的三分之一。

根據各類型產品的淨流入金額，可以歸類出兩大趨勢：第一個是收益型產品為吸金主力：衍生性商品收益（Derivative Income）位居資金流入榜首，反映在全球震盪環境下，投資人對領息與避險策略的需求；其次是回歸核心配置：大型混合型與短期債券資金流入金額位居前段班，顯示投資人將主動型ETF作為調整核心資產配置的重要工具。

台灣主動式ETF規模約占整體ETF市場5%，接近80%資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型。相較於全球市場，主動式ETF剛滿一周年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。