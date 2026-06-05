整理包／刪了哪些？0050、0056、00878、00919 四大ETF最新成分股調整一次看

台股6月來指數頻創歷史新高，攻上四萬六，股市持續狂熱，能否再勢如破竹攻上五萬點，市場關注。尤其是資金大戶三大法人，以及超大型ETF的動向最具指標。本月來四大ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）成分股定期審核陸續出爐，增刪的成分股牽動台股多...

2026-06-05 18:55