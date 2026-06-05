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整理包／刪了哪些？牽動台股多空走勢 四大ETF最新成分股調整一次看

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整理包／刪了哪些？0050、0056、00878、00919 四大ETF最新成分股調整一次看

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
四大ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）成分股定期審核陸續出爐。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
四大ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）成分股定期審核陸續出爐。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股6月來指數頻創歷史新高，攻上四萬六，股市持續狂熱，能否再勢如破竹攻上五萬點，市場關注。尤其是資金大戶三大法人，以及超大型ETF的動向最具指標。本月來四大ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）成分股定期審核陸續出爐，增刪的成分股牽動台股多空走勢表現，對投資人來說，極具參考指標指標意義。為此，《經濟日報》特別整理這幾檔ETF新增或刪除的持股，以供讀者在進行下波段投資決策時作為重要參考。

一、0050—元大台灣50

富時5日公布元大台灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，此次調整展現強烈「AI含金量」，調整結果將於6月18日收盤後生效。

新增：南電（8046）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業。

刪除：康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）。

二、0056—元大高股息

富時5日公布元大高股息ETF （0056）追蹤之成分股調整結果，調整結果將於6月18日收盤後生效。

新增：中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。

刪除：聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。

三、00878—國泰永續高股息

國泰永續高股息（00878）追蹤MSCI指數公司的「MSC台灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行性指數調整，6月1日生效。

新增：長榮（2603）、長榮航（2618）、華南金（2880）、台新新光金（2887）、統一超（2912）等5檔成分股。

刪除：遠東新（1402）、仁寶（2324）、可成（2474）、京元電子（2449）等4檔原成分股。

四、00919—群益台灣精選高息

群益投信公告，旗下熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）所追蹤指數進行成分股調整，總共「18進18出」。

新增：大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2912）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6980）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）等18檔。

刪除：卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、漢唐（2404）、創見（2451）、陽明（2609）、文曄（3036）、順達（3211）、大聯大（3702）、世界（5347）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、力成（6239）、台表科（6278）、群電（6412）、台灣虎航（6757）、長華（8070）和可寧衛（8422）等18檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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