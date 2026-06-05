三檔主動式ETF 6月9日同步掛牌上市 2家外資與1家本土投信車拚

臺灣證券交易所表示，由安聯投信募集發行的主動安聯美國科技ETF（00402A）、聯博投信募集發行的主動聯博動能50 ETF（00404A），及富邦投信募集發行的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A），將同時於6月9日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，安聯美國科技領航主動式ETF以主動式策略聚焦於美國科技領航產業，透過安聯環球投資股票團隊的研究資源，採取由上至下（Top-down）的基本面分析及由下而上（Bottom-up）的個股評估，並透過研究分析，進行最適投資組合配置，為投資人提供長期資本增值的投資機會。

聯博台灣動能收益50主動式ETF主要投資國內股票，採用聯博多因子量化選股策略（AB Systematic Multi-Factor Strategy），從收益、成長與市場表現多面向掌握整體動能變化，輔以質化分析重大事件對投資組合影響，為投資人尋求較高的收益與長期資本利得潛力。

富邦台灣龍耀主動式ETF從總體經濟與產業趨勢出發、定位台灣引領全球表現之產業，優先掌握關鍵龍頭企業，並聚焦成長潛力股，包括（但不限於）運用AI基礎設施、雲端、大數據計算、行動通訊、社群聯結等技術，提供服務與連結，以期追求長期投組成長機會。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達223檔（含被動式ETF 195檔及主動式ETF 28檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。