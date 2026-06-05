0056成分股換血！刪聚陽、東陽等四檔傳產股 18日收盤後生效

富時5日公布元大高股息ETF （0056）追蹤之成分股調整結果，納入中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344），刪除聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006），調整結果將於6月18日收盤後生效。

法人表示，0056指數邏輯是採取預估未來一年台灣50+中型100成分股股息率高的個股，預估未來股息率高也就隱含未來獲利成長動能相對強勁。截至5月底，0056近三年含息報酬率122.2%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有39.7%。

本次換股全數保留預期未來營運展望強勁的AI族群，主要刪除個股皆為傳產股，在AI概念股2026年獲利預期強勁，加上股息配發率保持高檔下，有利於未來0056指數息率再拉升，股價、息收表現可望同時亮眼。

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