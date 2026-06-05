揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

富時5日公布元大台灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南電（8046）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），調整結果將於6月18日收盤後生效。

法人分析，近日主計處將台灣2026年GDP成長率上調至9.64%，創下16年來新高，2026年首季GDP年增率更飆破14.55%，創下逾40年單季最高，關鍵在於AI出口動能強勁，挹注台灣經濟成長表現大躍進。

0050為單純市值型選股，緊貼台灣產業脈動，本次的換股則可說是再次驗證隨著台灣經濟成長表現，持續幫投資人自動汰弱留強，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是AI相關供應鏈廠商。

同時，觀察COMPUTEX開展以來資金流向，0050以淨申購656億元高居第一，00631L則以218億元居次，顯見市場資金仍青睞0050，更推升規模成長突破2兆元關卡。

金管會日前開放台股基金、台股主動式ETF單一持股上限，資金有望流向龍頭企業，在大型權值股主導盤勢下，0050、00631L表現將有望進一步提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。