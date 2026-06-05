00916成交熱 國泰投信提醒溢價風險

全球股市今年成功打破華爾街「Sell in May（5月賣股）」的傳統魔咒，在AI資本支出超級周期持續發酵，以及美伊地緣政治風險降溫的雙重利多帶動下，展現強勁多頭動能，帶動全球市值型ETF受到市場高度關注。國泰全球品牌50 ETF（00916）隨著投資人認同度持續提升，加上6月除息行情登場，吸引資金積極進場布局，帶動近期成交量明顯放大，市場交易價格一度出現逾10%的溢價幅度。

國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，宜留意投信官網所揭露的即時折溢價資訊，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。

2026年以來全球資金蜂擁入半導體、記憶體相關類股，近日市場逢高獲利了結賣壓浮現，股市呈現上沖下洗格局，市場情緒短線上較為投機，建議投資人不宜見下跌而心喜立即進場加碼追高。

為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，00916自6月3日起暫停受理初級市場申購申請，並於6月16日恢復初級市場申購申請。投資人在無法進行初級市場申購下，雖仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證，但仍須留意ETF於除息交易日前後市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

國泰全球品牌50 ETF（00916）投資策略為台灣ETF中少見的廣泛布局全球產業，且並無企業銷售導向的半導體成分股，而以具「品牌力」的各產業龍頭企業為投資標的，匯聚全球50家有自身平台與消費者客群的「大市值+大品牌」企業，產業分布在科技龍頭、金融巨擘、精品消費三大消費者導向產業，適合作為長期布局全球的核心部位，或以定期定額方式長期投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。