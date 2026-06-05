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無畏大跌 六檔台股高息ETF逆勢收紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股5日續跌，使得原型台股ETF也一片慘綠，不過還是有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰股利精選30（00701）、復華富時高息低波（00731）、元大MSCI金融（0055）。00919今日成交量16.1萬張最熱絡，00919今年含息漲幅41.53%居冠，堪稱價量齊揚人氣績效王。

這6檔逆勢收紅的台股ETF有兩大共通點，一是清一色都是高息ETF；二是成分股中金融持股比例高，5日因多檔金融股大漲，金融指數持續創高，因此讓這6檔台股高息ETF抗跌而逆勢收紅。

法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

ETF理財達人表示，00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。以00919最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股。

00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為1元，連續第2季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。這次除息日為2026年6月16日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，面對大盤震盪的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除其波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

六檔逆勢收紅的台股高息ETF。資料來源：CMoney
六檔逆勢收紅的台股高息ETF。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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