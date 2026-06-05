市值型就要犧牲配息？雷龍：009803績效更勝0050與006208…最新宣布配息0.5元兼顧現金流
不只股價成長，配息我也要
從高股息→市值型ETF
過去不少投資人偏好高股息ETF，希望透過穩定配息創造現金流，但近年投資觀念逐漸轉變，越來越多人開始重視「總報酬」而非單純股息收入。
因此市場資金逐漸從高股息ETF轉向市值型ETF，希望透過參與優質企業成長，追求更長期的財富累積。
市值型只能犧牲配息？
市值型ETF核心目標在於「追求資本利得」，而非「發放現金流」，所以配息金額與殖利率通常較低。
而在這波市值型ETF熱潮中，除了大家熟悉的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）之外，也開始出現一些兼顧成長與配息的新選擇，如：玉山市值動能50（009803）。
績效走勢比較圖
市值型ETF績效大勝高股息ETF
009803績效更勝0050、006208
年化配息率比較表
相較於兩大市值型ETF，009803展現較高的年化配息率，成長與現金流有機會同步兼顧。
009803於6月除息，配息表現亮眼，勝過以往，後續發展也是很令人期待呢！
009803半年一次的「定審換股」：
6月布局高息股
12月轉進強勢股
掌握股息與成長雙機會
淨值走勢及前十大持股
009803前十大持股：
① 台積電，權重37.12%
② 台達電子，權重8.51%
③ 聯發科，權重6.65%
④ 鴻海，權重4.04%
⑤ 致茂，權重3.85%
⑥ 國巨，權重3.44%
⑦ 台光電，權重3.26%
⑧ 日月光投控，權重3.24%
⑨ 奇鋐，權重2.3%
⑩金像電，權重2.11%
※資料來源：投信官網，統計至2026/5/27
基金小檔案
ETF→玉山臺灣市值動能50（009803）
追蹤指數→臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
經理費→≦50億元：0.30%；>50億元：0.25%
保管費→0.035%
指數調整頻率→每年6、12月
收益分配→季配息（3、6、9、12）
收益平準金→有
成分股檔數→50檔
保管銀行→元大商業銀行
009803配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.5元
參與配息最後申購日：115/6/12
除息交易日：115/6/15
預定發放日：115/7/7
※資料來源：玉山投信
雷龍慢說
009803除了聚焦大型權值股，也透過動能篩選納入具潛力的成長企業；而定審換股機制布局高股息，掌握成長與配息雙機會，適合追求總報酬，但又不想錯過現金流收益的投資人。
由於前三次除息均迅速填息，這次配息備受關注！
本次配發0.5元，在股價22.22元以下買進，都有9%年化殖利率，想參與這次配息，記得在6/12前購入或持有喔！
◎感謝 雷龍慢步 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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