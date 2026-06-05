市值型就要犧牲配息？雷龍：009803績效更勝0050與006208…最新宣布配息0.5元兼顧現金流

股票沒賣出，等於沒賺錢？換個角度看會不一樣！ 你一定很常聽到有人這樣說「股票帳戶上的未實現損益，只要沒賣就不算賺錢！」這句話聽起來很有道理，但它其實只對了一半。 錢，本身沒有價值，鈔票、銅板，不過是交換工具，真正重要的，是這些錢能換到什麼？ 換食物→填飽你的肚子、換車票→帶你去想去的地方、換商品→滿足你生活上的需求、換服務→解決你遇到的問題。 如果今天，一張鈔票能換到的東西，十年後需要兩張才能換到，那麼，就算你今天滿手現金，十年後也很難維持一樣的生活水平，這就叫做通膨。

2026-06-05 15:56