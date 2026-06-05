快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

市值型就要犧牲配息？雷龍：009803績效更勝0050與006208…最新宣布配息0.5元兼顧現金流

聯合新聞網／ 雷龍慢步
近年市場資金從高股息ETF轉向重視總報酬的市值型ETF，玉山市值動能50（009803）透過6月布局高息股、12月轉進強勢股的換股機制，展現出更勝0050與006208的績效表現與較高的年化配息率。記者許正宏／攝影
近年市場資金從高股息ETF轉向重視總報酬的市值型ETF，玉山市值動能50（009803）透過6月布局高息股、12月轉進強勢股的換股機制，展現出更勝0050與006208的績效表現與較高的年化配息率。記者許正宏／攝影

不只股價成長，配息我也要

市值型ETF新選擇

從高股息→市值型ETF

過去不少投資人偏好高股息ETF，希望透過穩定配息創造現金流，但近年投資觀念逐漸轉變，越來越多人開始重視「總報酬」而非單純股息收入。

因此市場資金逐漸從高股息ETF轉向市值型ETF，希望透過參與優質企業成長，追求更長期的財富累積。

市值型只能犧牲配息？

市值型ETF核心目標在於「追求資本利得」，而非「發放現金流」，所以配息金額與殖利率通常較低。

而在這波市值型ETF熱潮中，除了大家熟悉的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）之外，也開始出現一些兼顧成長與配息的新選擇，如：玉山市值動能50（009803）。

績效走勢比較圖

市值型ETF績效大勝高股息ETF

009803績效更勝0050、006208

年化配息率比較表

相較於兩大市值型ETF，009803展現較高的年化配息率，成長與現金流有機會同步兼顧。

009803於6月除息，配息表現亮眼，勝過以往，後續發展也是很令人期待呢！

009803半年一次的「定審換股」：

6月布局高息股
12月轉進強勢股

掌握股息與成長雙機會

淨值走勢及前十大持股

009803前十大持股：

① 台積電，權重37.12%

② 台達電子，權重8.51%

③ 聯發科，權重6.65%

④ 鴻海，權重4.04%

⑤ 致茂，權重3.85%

⑥ 國巨，權重3.44%

⑦ 台光電，權重3.26%

⑧ 日月光投控，權重3.24%

⑨ 奇鋐，權重2.3%

⑩金像電，權重2.11%

※資料來源：投信官網，統計至2026/5/27

基金小檔案

ETF→玉山臺灣市值動能50（009803）

追蹤指數→臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

經理費→≦50億元：0.30%；>50億元：0.25%

保管費→0.035%

指數調整頻率→每年6、12月

收益分配→季配息（3、6、9、12）

收益平準金→有

成分股檔數→50檔

保管銀行→元大商業銀行

009803配息資訊

每單位分配金額：新臺幣0.5元

參與配息最後申購日：115/6/12

除息交易日：115/6/15

預定發放日：115/7/7

※資料來源：玉山投信

雷龍慢說

009803除了聚焦大型權值股，也透過動能篩選納入具潛力的成長企業；而定審換股機制布局高股息，掌握成長與配息雙機會，適合追求總報酬，但又不想錯過現金流收益的投資人。

由於前三次除息均迅速填息，這次配息備受關注！

本次配發0.5元，在股價22.22元以下買進，都有9%年化殖利率，想參與這次配息，記得在6/12前購入或持有喔！

◎感謝 雷龍慢步 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 ETF 0050元大台灣50 006208富邦台50 季配息 市值型

相關新聞

市值型就要犧牲配息？雷龍：009803績效更勝0050與006208…最新宣布配息0.5元兼顧現金流

市值型ETF玉山臺灣市值動能50（009803）近期表現優異，不僅兼顧成長與配息，其年化配息率更高於傳統市值型ETF，吸引投資者青睞。該ETF於6月除息，配發每單位0.5元，預計在7月7日發放，值得投資者關注。

00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

輝達執行長黃仁勳強調，台灣亟需穩定且充足的能源，以支持經濟成長及AI革命。他欣然接受總統賴清德邀約參觀發電廠，並指出AI資料中心建設正改變能源需求。能源ETF市場表現分化，潔淨能源ETF因布局優勢大漲11.32%。

6檔台股ETF逆勢收紅！00919息利雙收可期 最後買進日在「這天」

台股5日大跌，使得原型台股ETF也一片慘綠，不過還是有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰股利精選30（00701）、復華富時高息低波（00731）、元大MSCI金融（0055）。以5日表現來看，00919日成交量16.1萬張最熱絡，再以今...

揮別傳產迎戰 AI！0050成分股調整：刪除中鋼、台塑等四將

富時5日公布元大台灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南電（8046）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、臻鼎-KY（4958）等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），調整結果將於6月18日收盤後生效。

未實現損益不算賺？專家打破舊迷思：滿手現金同樣在承擔風險、購買力才重要

股票沒賣出，等於沒賺錢？換個角度看會不一樣！ 你一定很常聽到有人這樣說「股票帳戶上的未實現損益，只要沒賣就不算賺錢！」這句話聽起來很有道理，但它其實只對了一半。 錢，本身沒有價值，鈔票、銅板，不過是交換工具，真正重要的，是這些錢能換到什麼？ 換食物→填飽你的肚子、換車票→帶你去想去的地方、換商品→滿足你生活上的需求、換服務→解決你遇到的問題。 如果今天，一張鈔票能換到的東西，十年後需要兩張才能換到，那麼，就算你今天滿手現金，十年後也很難維持一樣的生活水平，這就叫做通膨。

不只有晶片！AI新基建鎖定算力與電力雙主軸…009819一網打盡博通與下一家兆元巨頭邁威爾

博通公布財報超出預期，但市場反應過度，股價震盪回檔。專家指出，AI需求仍強勁，基本面未見反轉，提供投資人分批布局的良機。投資策略應涵蓋資料中心與電力供應等領域，以抓住長期成長潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。