不只有晶片！AI新基建鎖定算力與電力雙主軸…009819一網打盡博通與下一家兆元巨頭邁威爾

美國網通與晶片大廠博通（Broadcom）日前公布財報，繳出優於預期的成績單，但因市場期待過高，股價於財報後出現明顯震盪。對此法人認為，此波回檔偏向漲多後修正，在AI長線需求持續擴張下，基本面並未出現反轉，反而提供投資人分批布局的機會。

中國美國數據中心及電力（009819）經理人陳雯卿表示，觀察博通此次財報，AI相關業務仍維持高速成長，公司亦強調目前仍處於供不應求狀態，顯示AI算力需求並未降溫。至於市場關注博通未進一步調升中長期AI營收目標，主因與客戶資料中心建置時程、電力供應與整體基礎設施配套進度有關，並非需求轉弱，整體產業結構仍屬穩健。

展望後市，陳雯卿指出，博通具備三大利多支撐。首先，AI需求仍強，但營收上修節奏取決於客戶端資本支出進度，短期成長曲線可能出現波動，惟趨勢向上不變；其次，在產品競爭力方面，博通於客製化晶片與高速傳輸領域持續領先，訂單能見度明顯拉長，已逐步朝長週期接單模式發展；第三，在產能掌握與交付能力上，博通長期與晶圓代工廠維持穩定合作關係，有助於確保出貨穩定，形成競爭優勢。

她進一步指出，市場短線反應集中於博通下一季財測未高於預期，但從基本面來看，博通仍是AI基建中不可或缺的重要角色。尤其在高速網路、資料中心互聯與客製化運算晶片等領域，均為AI擴張的關鍵環節，長期成長動能明確。

在此背景下，投資策略亦可從單一個股延伸至整體產業布局。陳雯卿表示，隨著AI發展進入基礎建設階段，投資焦點不僅在晶片，更需涵蓋資料中心、網路傳輸與電力供應等環節，其中光通訊與電力基礎建設更是支撐AI大規模運算的必要條件。

中國信託投信指出，009819聚焦「算力與電力」兩大AI關鍵主軸，成分股涵蓋半導體、網通設備、資料中心及能源供應相關企業，除博通外，亦有日前被輝達執行長黃仁勳點名將成下一家兆元市值企業的邁威爾（Marvell），可望同步掌握AI算力提升與電力需求爆發的雙重成長動能。透過ETF投資，能有效分散單一個股波動風險，並參與AI產業長期發展趨勢。

陳雯卿建議，當前AI產業仍處於高速成長初期，短線股價波動在所難免，投資人可將回檔視為中長線布局契機，透過聚焦半導體或能源、資料中心等主題型ETF分批進場，掌握算力、光通訊與電力三大長線題材，參與AI新基建帶來的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。