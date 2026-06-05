未實現損益不算賺？專家打破舊迷思：滿手現金同樣在承擔風險、購買力才重要

股票沒賣出，等於沒賺錢？換個角度看會不一樣！

你一定很常聽到有人這樣說「股票帳戶上的未實現損益，只要沒賣就不算賺錢！」這句話聽起來很有道理，但它其實只對了一半。

錢，本身沒有價值，鈔票、銅板，不過是交換工具，真正重要的，是這些錢能換到什麼？

換食物→填飽你的肚子、換車票→帶你去想去的地方、換商品→滿足你生活上的需求、換服務→解決你遇到的問題。

如果今天，一張鈔票能換到的東西，十年後需要兩張才能換到，那麼，就算你今天滿手現金，十年後也很難維持一樣的生活水平，這就叫做通膨。

所以對我來說,與其追究：「未實現損益算不算賺？」我更在意的是「資產有沒有成長？」

當你把現金換成資產，你其實是在把現在的交換權，轉換成未來更大的交換能力。

帳面上的未實現獲利，雖不是現金，卻代表現在市場願意用更高的價格，買走你手上的資產。

即便尚未兌現，也不等於不存在「但是資產會跌啊！」是的，會，股票會下跌、房價會修正、黃金也會波動，任何資產工具都有風險。

但別忘了，現金同樣也在承擔風險，那是購買力隨著時間被侵蝕的風險。

完全不承擔波動，等於你接受了「未來買不起」的風險。

「那我短期進出賺價差，也是抗通膨！」理論上沒錯，如果你能長期贏過市場、穩定判斷趨勢、精準掌握進出場時機，短線當然可以是一種選擇。

只是難度更高，它靠的是技巧與勝率，而長期投資更多時候靠的是時間及複利。

回到最初那個問題：「未實現損益算不算賺？」如果你只用「有沒有賣掉換成現金」來定義那確實不算，但如果你用「購買力是否正在成長」來衡量，那麼帳面增值，代表的是未來更高生活品質的可能性。

真正成熟的投資人思考的從來不是「現在賣掉沒有？」，而是「未來好幾年後，我能換回怎樣的生活？」

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