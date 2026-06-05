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00899近月大漲11.32%稱霸！黃仁勳離台直言「AI盡頭是電力」…點名穩定能源是基礎

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠於AI電力需求外溢至分散式電源題材，重倉持有Bloom Energy燃料電池大廠的00899FT潔淨能源近一月大漲11.32%居同類之冠。記者許正宏／攝影
受惠於AI電力需求外溢至分散式電源題材，重倉持有Bloom Energy燃料電池大廠的00899FT潔淨能源近一月大漲11.32%居同類之冠。記者許正宏／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今結束14天訪台行程，離台前強調台灣確實需要更多能源，指出能源是產業成長的最基本條件；若要延續經濟動能、把握AI革命，穩定且充足的電力不可或缺。面對總統賴清德邀約參訪發電廠，他也欣然表示榮幸。隨著「AI的盡頭就是電力」成為全球投資主軸，潔淨能源與燃料電池ETF躍居資金焦點。

法人指出，AI資料中心建設正快速改變能源版圖。過去選址考量土地與網路，如今「電力取得速度」與「社區接受度」已成科技廠擴建算力的最大瓶頸。AI伺服器對停電極為敏感，使電力快速交付能力（time-to-power）成為基建競爭核心。理財專家季芹近期也點出此一能源新趨勢，直指AI發展正遭遇電網擴容、燃氣渦輪機交期及社區阻力等多重瓶頸。

在此背景下，Bloom Energy的固態氧化物燃料電池（SOFC）大受市場青睞。透過電化學反應發電，具備低噪音、低耗水且可模組化部署等特性，更易獲社區接受。例如甲骨文位於新墨西哥州的AI資料中心，便因地方反對傳統燃氣渦輪機，轉而採用Bloom Energy的2.5GW燃料電池系統；雲端商Nebius也宣布跟進。

這股趨勢直接反映在ETF績效上。據CMoney統計（截至2026.06.05），能源類ETF近一月表現分化：00899 FT潔淨能源因精準布局，並重倉持有Bloom Energy等燃料電池大廠，近一月大漲11.32％，居同類之冠；00920富邦ESG綠色電力上漲3.86％居次；而009805新光美國電力基建與00902中信電池及儲能則分別下跌1.25％與8.17％。

市場人士分析，00899受惠於AI電力需求外溢至分散式電源題材，隨著電力從後台成本轉為前台瓶頸，燃料電池與電網設備將成AI基建下半場焦點。能源ETF已不再只是綠能題材，更是連結AI資本支出與全球電力升級的關鍵投資工具。

能源類ETF近期績效

代號股票名稱收盤價(元)近一個月漲幅(%)
00899FT潔淨能源29.0211.32
00920富邦ESG綠色電力26.93.86
009805新光美國電力基建16.59-1.25
00902中信電池及儲能15.85-8.17

資料來源：CMoney　資料日期：截至2026.06.05

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 NVIDIA 賴清德 00899FT潔淨能源 ETF

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