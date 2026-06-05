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台股回檔 0050、00631L 買氣暴增 本周淨申購合計逾560億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近日大盤回檔，元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）熱度上升，本周4個交易日合計獲567億元淨申購，5日盤中再分別突破成交金額百億元，投資人把握盤勢拉回、逢低承接態勢明確。

觀察COMPUTEX自6月1日開展以來台股ETF資金流向，0050以淨申購437億元高居第一，00631L則以130億元居次，反映市場資金仍聚焦AI與大型權值股受惠族群；其後為大華優利高填息30（00918）的84.5億元、群益台灣精選高息（00919）的52億元，台股主動式ETF幾乎全數贖回。

法人指出，0050為純粹市值型ETF，不會因選股失誤而錯過行情。統計至6月2日，近三年臺灣50指數含息報酬率261.1%，超越加權股價指數含息報酬率的196.8%，且差距呈放大趨勢，帶動0050成為回檔加碼首選。

至於00631L追蹤台灣50指數單日正向兩倍報酬，自3月31日分割恢復交易後，短短兩個多月報酬率已翻倍，截至6月3日收盤已達103%，遠超台股主動式ETF同期間70.9%至38.6%的報酬率。00631L為持續貼合臺灣50指數單日正向2倍績效，近期增持台積電（2330）現貨進行調整，基於臺灣50指數與加權股價指數的差異，未來將反映與加權股價指數單日正向兩倍不同的報酬表現。

金管會日前開放ETF單一持股上限由10%提高至25%，資金有望流向龍頭企業，在大型權值股主導盤勢下，包括0050、00631L等指標性市值型ETF，參與多頭市場行情的效率，有望進一步提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 元大 台股

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