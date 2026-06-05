台灣眾多的ETF會不會被外資狙擊？網：連散戶都會想了法人怎可能沒動作

近年台灣ETF市場快速成長，各種高股息、市值型、主動式ETF接連問世，也讓不少投資人開始好奇，如果ETF的選股規則都寫在公開說明書裡，外資或法人是否能提前掌握換股邏輯，進而「狙擊」ETF操作？相關話題在PTT股板掀起討論。

原PO指出，台灣ETF越來越多，每檔產品都有自己的選股邏輯，而且規則大多公開透明，因此好奇外資是否可能透過研究規則，提前布局相關個股，讓ETF被迫高價買進或低價賣出。

貼文曝光後，引發不少股民討論ETF換股、法人操作以及主動式ETF的潛在風險，尤其近期熱門的主動式ETF，更成為討論焦點。

有網友表示「你猜每次換股丸子為什麼都在出貨」、「攻略本都拿出來給人看了，當然狙爆」、「各大券商自營部都有一組人馬在分析ETF換股」、「每次都被狙，哪次沒有」。

但有人認為不只外資，內資其實更積極，「不用說外資，內資就在狙擊了」、「連散戶都會想狙了，法人怎可能沒動作」、「早就在狙擊了」。

也有人認為目前ETF規模反而已大到能影響市場，「以現在的量體，是外資期貨空單被ETF狙擊吧」、「誰狙誰還不好說」、「外資笑看ETF互相狙擊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。