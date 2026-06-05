快訊

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

蘋果WWDC 2026登場前搶先看周邊新品！帽子、大學T、保溫瓶讓人好想買

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣眾多的ETF會不會被外資狙擊？網：連散戶都會想了法人怎可能沒動作

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣ETF數量持續增加，不少產品的選股規則公開透明，引發投資人討論外資與法人是否能提前掌握換股方向布局套利，相關話題在PTT股板掀起熱議。記者許正宏／攝影
台灣ETF數量持續增加，不少產品的選股規則公開透明，引發投資人討論外資與法人是否能提前掌握換股方向布局套利，相關話題在PTT股板掀起熱議。記者許正宏／攝影

近年台灣ETF市場快速成長，各種高股息市值型主動式ETF接連問世，也讓不少投資人開始好奇，如果ETF的選股規則都寫在公開說明書裡，外資或法人是否能提前掌握換股邏輯，進而「狙擊」ETF操作？相關話題在PTT股板掀起討論。

原PO指出，台灣ETF越來越多，每檔產品都有自己的選股邏輯，而且規則大多公開透明，因此好奇外資是否可能透過研究規則，提前布局相關個股，讓ETF被迫高價買進或低價賣出。

貼文曝光後，引發不少股民討論ETF換股、法人操作以及主動式ETF的潛在風險，尤其近期熱門的主動式ETF，更成為討論焦點。

有網友表示「你猜每次換股丸子為什麼都在出貨」、「攻略本都拿出來給人看了，當然狙爆」、「各大券商自營部都有一組人馬在分析ETF換股」、「每次都被狙，哪次沒有」。

但有人認為不只外資，內資其實更積極，「不用說外資，內資就在狙擊了」、「連散戶都會想狙了，法人怎可能沒動作」、「早就在狙擊了」。

也有人認為目前ETF規模反而已大到能影響市場，「以現在的量體，是外資期貨空單被ETF狙擊吧」、「誰狙誰還不好說」、「外資笑看ETF互相狙擊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台灣 ETF 高股息 市值型 主動式 成分股 選股邏輯 外資 散戶

延伸閱讀

00918飆配1.26元買氣旺！相較00919穩健、00915配息縮水…棒棒：同買進成本配息差3倍

台股早就破10萬點了？阿格力曝還原除權息「真實績效」：台灣股市規模已衝上全球第五

009803配息0.5元創新高！6月12最後買進日

黃仁勳「AI五層蛋糕」是什麼？009803一網打盡最核心三層！最新除息0.5元、卡位最後期限曝光

相關新聞

台灣眾多的ETF會不會被外資狙擊？網：連散戶都會想了法人怎可能沒動作

台灣ETF市場快速成長，吸引投資者關注外資和法人是否能透過公開的選股規則提前布局。相關討論引發PTT股板熱議，部分網友指責外資、內資甚至散戶皆有狙擊行動，反映出市場操作的潛在風險。

黃仁勳「AI五層蛋糕」是什麼？009803一網打盡最核心三層！最新除息0.5元、卡位最後期限曝光

玉山投信在節目中解析黃仁勳的「AI五層蛋糕」，強調ETF 009803捕捉AI產業核心機會。009803將於6月12日截止買進參與季配息，報酬分派日為7月7日。

顛覆認知！4月績效翻倍強者非ETF全是台股共同基金…玉山科技島基金3年狂飆348％心法大公開

玉山科技島基金在最近績效統計中表現驚人，三年回報率高達348%。經理人Brian強調，市場攀升重要在於強勁基本面及選股策略，並提出未來看好的產業方向。投資者應保持現金流動性，抓住低點佈局。

009803單年績效狂飆120%！達人讚「多頭吃香」：年中賺股利、年底賺價差

投資市值型ETF，已經是現代投資人的共識了。除了傳統的0050、006208，近年市場上掀起一波「進化版市值型ETF」浪潮，表現其實也毫不遑多讓！ 今天R爸想跟大家聊聊，在動能市值型ETF中最常被拿來討論的兩大主角「富邦旗艦50（009802）」與「玉山市值動能50（009803）」 除了剖析兩者的差異，今天也幫大家全面拆解優缺點，看看它們究竟是不是你的菜？ 009803 跟傳統ETF最大的差別，就在於它的選股非常有彈性。 它雖然同樣挑選市值大、流動性好、且近兩年有賺錢的優質公司，但最特別的是，它一年內會進行兩次「變速篩選」： 6月（台股除權息旺季）： 加重股利率和被低估的股票，幫你把股息穩穩收進口袋。 12月（年底作帳與元月行情）： 切換成動能模式，誰是市場上漲幅最兇猛的公司，它就直接加碼，全速跟上動能趨勢。 年中賺股利、年底賺價差，這就是它的變速策略。 既然都是動能市值型，市場上另一檔「009802」，也常被拿來作比較。 R爸幫大家整理出最關鍵的兩大差異：

00918飆配1.26元買氣旺！相較00919穩健、00915配息縮水…棒棒：同買進成本配息差3倍

高股息ETF近期配息表現迥異，00918宣布每股配息1.26元，年化配息率高達17.2%，成為焦點。而00919配息1元穩健，00915僅配0.45元，年化率約6%。市場關注配息差異對投資價值的影響。

非投等債殖利率衝破7.2%！00988B將15號除息…市場免驚違約、基本面仍穩健

非投資等級債殖利率突破7.2%，玉山投信分析市場對企業違約的擔憂未同步升高。旗下的00988B將於6月15日除息，提醒投資人把握高殖利率機會，但須注意投資風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。