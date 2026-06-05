黃仁勳「AI五層蛋糕」是什麼？009803一網打盡最核心三層！最新除息0.5元、卡位最後期限曝光

玉山投信在近日的影音節目《玉約投資大小事》中，由主持人Erin借用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上提出的「AI五層蛋糕」概念，深入解析全球AI產業鏈的最新發展趨勢，並強調台股ETF玉山市值動能50（009803）是投資人切入該核心商機的精明選擇。

節目中詳細拆解了「AI五層蛋糕」的結構：

最底部第一層為：能源（電力、儲能等）

第二層為AI的心臟：晶片（如GPU、客製化ASIC）

第三層則是：網通、記憶體、散熱與伺服器組裝等「基礎設施」 這前三層構成了AI工廠的硬體基石... 而往上第四層與第五層則分別為：模型層（如ChatGPT）與「應用層（如智慧機器人、軟體服務）

這五層之間環環相扣，而台灣在全球AI產業鏈中，正巧掌握了最關鍵且精華的硬體製造與供應鏈實力。

針對未來的投資規模，玉山投信指出，包含Google、微軟、Amazon等美國科技巨頭，在第一季財報會議中皆展現出強勁的「AI變現力」，將實際投入轉化為營收成長，並同步將今年的資本支出預估一口氣上修至超過7000億美元。

由於這筆龐大的資金絕大部分都集中砸在底部的能源、晶片與基礎設施等硬體端，意味著掌握硬體關鍵餡料的台灣供應鏈將持續受惠，AI產業大餅正不斷加速擴大。

在豐富的產業大勢下，玉山投信重點推薦了專為捕捉此波紅利而設計的009803。

009803的成分股中將近九成皆為電子股，高度涵蓋AI五層蛋糕中最核心的能源、晶片及基礎設施。

從電源供應器龍頭、晶圓代工領軍的晶片供應鏈，到支撐AI伺服器運作的組裝、散熱、網通及PCB指標大廠，皆一網打盡。

009803的選股邏輯並非單純挑選大企業，而是透過未來獲利成長指標來鎖定具成長性的企業，再搭配股價動能篩選出具市場資金共識的標的，達到「市值大且還要會長大」的投資效果。

玉山投信提醒，009803採取季配息設計（每年的3、6、9、12月除息），並公告了即將到來的6月份重要除息時程：參與本次除息的「最後買進日」為6月12日，「除息交易日」定於6月15日，而投資人最關心的「配息發放日」則為7月7日。

欲搭上此波AI多頭與息收列車的投資人，務必留意相關時間點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。