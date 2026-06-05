快訊

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

蘋果WWDC 2026登場前搶先看周邊新品！帽子、大學T、保溫瓶讓人好想買

聽新聞
0:00 / 0:00

009803配息0.5元創新高！6月12最後買進日

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

6月再度進入台股ETF除息大秀，由於不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，台股ETF除了除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦成為投資的關注的焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

根據統計，下周起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6月15日當周，例如：玉山市值動能50 ETF（009803）除息日為6月15日、最後買進日為6月12日，股息發放日為7月7日。

事實上，009803採季配息機制，自2025年9月以來，已分別配發0.19元、0.22元及0.25元，配息金額呈現穩步成長。今年6月適逢台股除權息旺季，單次配息進一步提升至0.5元，創下新高。

回顧25檔ETF近一次配息後的填息速度，共有13檔在配息後三個交易日內順利填息完畢，包括：主動統一台股增長（00981A）、元大台灣價值高息（00940）、富邦旗艦50（009802）在一個交易日內填息；復華台灣科技優息（00929）、玉山市值動能50、兆豐電子高息等權（00943）、兆豐龍頭等權重（00921）則在二日內。另外，FT臺灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、凱基台灣AI50（00952）、富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944），皆在三日內填息。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，009803一大特色為AI相關持股族群多元，雖然晶圓龍頭大廠今年表現相對落後大盤，但009803持股高度集中在AI相關供應鏈，且族群多元性高，從今年初熱門的PCB、光通、先進封測，到這波多頭凌厲的ASIC、被動元件、老AI伺服器，009803皆有完整布局，不輕易錯過任何一波多頭行情。

楊立楷表示，009803在6月除了配息、填息速度可望受到矚目，ETF也將進入半年度換股加重價值因子權重，看好6月到9月一向為台股除權息旺季，本次009803換股將根據本益比，挑選同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，成長與股息兼顧特性有利維持長期穩健績效，創造更好的股息收入機會。

除了選股所帶來的資本利得，009803即將進行第3次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較之前2次更佳，預定除息日為6月15日，若投資人想參與除息，最後買進日為6月12日，股息發放日為7月7日。

展望後市，楊立楷表示，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本周COMPUTEX等科技盛會，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

玉山 ETF 009803玉山市值動能50 季配息

延伸閱讀

25檔ETF 下周起除息

6月ETF除息秀底氣足！00918豪氣配息1.26元稱霸季配、00961發0.15元奪下月配王座

00961預計配息0.15元！年化飆破14%登頂月配王 高股息資金回流、市場聚焦

大華銀ETF 00918配息1.26元 6月17日最後買進日

相關新聞

台灣眾多的ETF會不會被外資狙擊？網：連散戶都會想了法人怎可能沒動作

台灣ETF市場快速成長，吸引投資者關注外資和法人是否能透過公開的選股規則提前布局。相關討論引發PTT股板熱議，部分網友指責外資、內資甚至散戶皆有狙擊行動，反映出市場操作的潛在風險。

黃仁勳「AI五層蛋糕」是什麼？009803一網打盡最核心三層！最新除息0.5元、卡位最後期限曝光

玉山投信在節目中解析黃仁勳的「AI五層蛋糕」，強調ETF 009803捕捉AI產業核心機會。009803將於6月12日截止買進參與季配息，報酬分派日為7月7日。

顛覆認知！4月績效翻倍強者非ETF全是台股共同基金…玉山科技島基金3年狂飆348％心法大公開

玉山科技島基金在最近績效統計中表現驚人，三年回報率高達348%。經理人Brian強調，市場攀升重要在於強勁基本面及選股策略，並提出未來看好的產業方向。投資者應保持現金流動性，抓住低點佈局。

009803單年績效狂飆120%！達人讚「多頭吃香」：年中賺股利、年底賺價差

投資市值型ETF，已經是現代投資人的共識了。除了傳統的0050、006208，近年市場上掀起一波「進化版市值型ETF」浪潮，表現其實也毫不遑多讓！ 今天R爸想跟大家聊聊，在動能市值型ETF中最常被拿來討論的兩大主角「富邦旗艦50（009802）」與「玉山市值動能50（009803）」 除了剖析兩者的差異，今天也幫大家全面拆解優缺點，看看它們究竟是不是你的菜？ 009803 跟傳統ETF最大的差別，就在於它的選股非常有彈性。 它雖然同樣挑選市值大、流動性好、且近兩年有賺錢的優質公司，但最特別的是，它一年內會進行兩次「變速篩選」： 6月（台股除權息旺季）： 加重股利率和被低估的股票，幫你把股息穩穩收進口袋。 12月（年底作帳與元月行情）： 切換成動能模式，誰是市場上漲幅最兇猛的公司，它就直接加碼，全速跟上動能趨勢。 年中賺股利、年底賺價差，這就是它的變速策略。 既然都是動能市值型，市場上另一檔「009802」，也常被拿來作比較。 R爸幫大家整理出最關鍵的兩大差異：

00918飆配1.26元買氣旺！相較00919穩健、00915配息縮水…棒棒：同買進成本配息差3倍

高股息ETF近期配息表現迥異，00918宣布每股配息1.26元，年化配息率高達17.2%，成為焦點。而00919配息1元穩健，00915僅配0.45元，年化率約6%。市場關注配息差異對投資價值的影響。

非投等債殖利率衝破7.2%！00988B將15號除息…市場免驚違約、基本面仍穩健

非投資等級債殖利率突破7.2%，玉山投信分析市場對企業違約的擔憂未同步升高。旗下的00988B將於6月15日除息，提醒投資人把握高殖利率機會，但須注意投資風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。