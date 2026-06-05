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顛覆認知！4月績效翻倍強者非ETF全是台股共同基金…玉山科技島基金3年狂飆348％心法大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
統計至4月底，台股共同基金在一至三年報酬率上以突破100%的績效力壓ETF，其中玉山科技島基金更以最高348%的表現成為市場焦點。記者許正宏／攝影
統計至4月底，台股共同基金在一至三年報酬率上以突破100%的績效力壓ETF，其中玉山科技島基金更以最高348%的表現成為市場焦點。記者許正宏／攝影

玉山投信在其影音節目《玉約投資大小事Podcast》中，邀請玉山科技島基金經理人Brian共同分析台股站上4萬點後的市場展望與操盤策略。

主持人Betty指出，截至4月底的投信產品績效統計中，一年、兩年、三年報酬率超過100%的產品皆為台股共同基金而非ETF，其中玉山科技島基金更分別交出262%、213%與348%的績效表現。

針對台股站上4萬點後的走勢，經理人Brian表示，政策雖開放台股基金與主動式台股ETF對單一個股（如晶圓龍頭大廠）的持股比例可提高至25%，但此舉僅為加分項，台股創高的關鍵仍在於強勁的基本面，尤其是四大雲端業者帶動的AI需求已進入實際獲利階段：他預期，短期內市場因資金獲利了結，可能呈現「權值領漲、中小型股休息再出發」的格局。

面對個股表現分化的「選股不選市」行情，Brian提出精準篩選具競爭力企業的三大核心觀察點：

1.有無明確成長

2.客戶或公司本身是否具備領先地位

3.技術是否具競爭力

他進一步點名，下半年看好的族群包括先進封裝、先進測試、ABF載板與光通訊等具備AI關鍵瓶頸特性的產業。

談及超盤勝率的秘訣，Brian透露其投資策略為「精準挑選具關鍵瓶頸的產業」並「敢於集中持股（精選25至30檔個股）」。

他指出下半年大方向並未改變，資金仍會聚焦基本面強勁的公司，但隨市場資金紅利可能收緊，現金水位的控管將更顯重要。

在高檔震盪的盤勢下，他建議投資人保留一定程度的現金以備拉回時逢低買進，並優先減碼已漲多、利多發酵完畢或競爭力鬆動的個股

展望下半年風險，Brian提醒市場正從AI預期走向AI驗證，且需密集關注總經與政策層面的不確定性，包括美國CPI與PCE通膨數據、聯準會點陣圖、新任聯準會主席對貨幣政策的態度以及資產負債表的變化。

最後，他給予投資人三大操作建議：

持續關注產業重點企業的基本面與展望

資金應分批布局切勿一次All-in

遭遇市場拉回時不要恐慌殺出

可透過定期定額投資玉山科技島基金，由專業團隊篩選具成長潛力的科技龍頭，參與台股多頭行情

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

玉山科技島基金

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