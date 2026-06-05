009803單年績效狂飆120%！達人讚「多頭吃香」：年中賺股利、年底賺價差

投資市值型ETF，已經是現代投資人的共識了。除了傳統的0050、006208，近年市場上掀起一波「進化版市值型ETF」浪潮，表現其實也毫不遑多讓！

今天R爸想跟大家聊聊，在動能市值型ETF中最常被拿來討論的兩大主角「富邦旗艦50（009802）」與「玉山市值動能50（009803）」

除了剖析兩者的差異，今天也幫大家全面拆解優缺點，看看它們究竟是不是你的菜？

009803 跟傳統ETF最大的差別，就在於它的選股非常有彈性。

它雖然同樣挑選市值大、流動性好、且近兩年有賺錢的優質公司，但最特別的是，它一年內會進行兩次「變速篩選」：

6月（台股除權息旺季）： 加重股利率和被低估的股票，幫你把股息穩穩收進口袋。

12月（年底作帳與元月行情）： 切換成動能模式，誰是市場上漲幅最兇猛的公司，它就直接加碼，全速跟上動能趨勢。

年中賺股利、年底賺價差，這就是它的變速策略。

既然都是動能市值型，市場上另一檔「009802」，也常被拿來作比較。

R爸幫大家整理出最關鍵的兩大差異：

1. 「護國神山」的含積量

009803：是含積量高的ETF。

009802：在設計上刻意排除了單一個股波動過大的風險，因此目前「並沒有持有台積電」，而是更傾向把資金分散到聯發科、鴻海、台達電等產業。

(備註：因為過去一年，台積電股價實在太強勢，這也導致沒有台積電的009802績效就落後了)

2. 動能啟動的規則不同

009803：屬於流派切換型，6月看價值、12月看動能。

009802：則是「純粹動能型」，依照強勢個股與產業，直接用多因子去撈出超額報酬。

既然偏重「進攻」，優勢的背後也伴隨著需要注意的風險。

我們以 009803 為例來深入拆解：

三大優勢

優勢 1、大盤+動能加速

有前50大市值公司當底子，遇到多頭市場時動能因子一開，績效很有機會超車傳統市值 ETF。

優勢 2、兼顧股息與價差

解決了傳統動能型ETF容易在除權息旺季「漏接股息」的痛點。

優勢 3、配息超乎預期

雖然定位是進攻型，但過去的配息表現都相當漂亮，對喜歡每季有現金流的投資人來說，非常有吸引力。

兩大風險

風險 1、半導體純度過高

因為台積電與半導體產業占比極重，只要科技股風吹草動一回檔，它的波動就會比大盤大很多，心臟要夠大顆。

風險 2、考驗經理人的策略切換

這種多因子調整的策略型 ETF，如果遇到市場風格突然大轉變，動能策略可能會出現短暫「追高殺低」的尷尬狀況。

受惠於這幾年台灣科技產業大爆發，確實把動能市值ETF的績效推升！

我們來看看近期的數據回測：

近一年績效表現

009803：120.61% 0050：119.78% 006208：119.14%

若時間拉近從今年起算：

009803：59.87% 0050：50.42% 006208：49.93%

(資料來源：財經Ｍ平方)

從數據可以很明顯看出，動能策略在牛市行情中，確實能創造出超額報酬。

最近009803的配息公告，金額為0.5元，換算年化殖利率也有9.04％！

請有興趣的投資朋友記得行事曆

最後買進日：6/14 除息交易日：6/15 收益入帳日：7/7

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。