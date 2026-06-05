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00918飆配1.26元買氣旺！相較00919穩健、00915配息縮水…棒棒：同買進成本配息差3倍
＊原文發文時間為6月2日
00915表示：看你們兩個玩就好了啊
最新一期的配息開牌，高股息ETF的三大巨頭命運大不同！
大華優利高填息30（00918）
配出驚人的 1.26元！若以5月底收盤價約29.2元計算，單次殖利率約4.3%，預估年化配息率高達17.2%，
群益台灣精選高息（00919）
這次配 1元！公告日股價29.2元，預估年化配息率達13%，穩定增長、股息表現依舊亮眼
凱基優選高股息30（00915）
公告日股價29.72元，結果配息卻只有0.45元？！單季殖利率約 1.51%，換算年化殖利率約6%。
對於看重當下現金流的存股族來說，一樣的買進成本，配息卻差了快三倍，這規格一比較，整個CP值高下立判啊！
雖然過去的00915績效不怎麼樣，但今年以來也慢慢飆漲！
近一年總績效：00915確實不怎麼樣
（2025/05/29~2026/06/01）
00918：52.52%
00919：51.81%
00915：36.19%
但今年以來，00915也慢慢飆漲起來了！
（2025/12/31~2026/05/29）
00919：33.88%
00918：32.62%
00915：29.48%
看出來了嗎？今年以來00915默默也飆漲了將近 30%！跟前兩名的差距縮小到只剩3~4%左右。
棒棒小總結
前陣子看它績效長期走下坡，真的越看越心寒，前幾個月甚至差點幫老媽全部賣掉換股，結果最後一念之間想說「算了，再留著看看好了」。
現在回頭看，呼...還好當時有留著！
雖然驚險避開了賣在阿呆谷的命運，但不得不說，這次最新開牌的「配息CP值」，看完真的還是讓人很想翻白眼就是了。
◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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