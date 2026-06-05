非投等債殖利率衝破7.2%！00988B將15號除息…市場免驚違約、基本面仍穩健

玉山投信在影音內容中指出，近期美債戰火延燒，國際大宗商品價格大漲帶動全球通膨上揚，使得美國10年期公債殖利率突破4.5%，非投資等級債殖利率更是來到了7.2%以上。

不過玉山投信分析，反映信用風險的非投資等級債利差，目前卻仍維持在最近一年的低點，這代表市場對於企業違約的擔憂並沒有同步升高，基本面依然穩健。

玉山投信表示，對投資人而言，現在進場等於買進相對穩定的非投資等級債，同時又可以獲得更高的收益機會。

旗下玉山嚴選非投等債ETF（00988B）將於6月15日進行除息，並於7月7日發放配息，投資人若想參與配息，最後買進日為6/12。

玉山投信呼籲投資人，切勿錯過目前高殖利率、低利差的進場機會；同時也提醒，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。