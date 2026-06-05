快訊

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關

九合一風雲／汐金萬搶4席大混戰 藍白內訌、綠營分裂

北市松山區大樓6樓驚傳火警！消防急疏散住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

買00981A不如直接正二？被嗆拿2倍槓桿跟沒有的比…網：跌的時候一堆人抱不住

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A與00631L近期績效差距引發投資人熱議，有網友認為正二在多頭市場報酬率更具優勢，也有人指出兩者風險屬性不同，不能直接放在同一標準下比較。記者陳正興／攝影
00981A與00631L近期績效差距引發投資人熱議，有網友認為正二在多頭市場報酬率更具優勢，也有人指出兩者風險屬性不同，不能直接放在同一標準下比較。記者陳正興／攝影

主動式ETF熱潮持續延燒，不過隨著近期台股強勢反彈，有網友比較主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50正2（00631L）的績效後發現，雖然00981A一年來大幅跑贏0050，但面對正二仍明顯落後，因此發文質疑「如果追求報酬率，是否直接買正二更快？」引發股民熱烈討論。

原PO整理數據指出，近一年00981A上漲208.6%，0050上漲70.6%，但00631L漲幅高達338.3%；若看近半年，00981A上漲100%，正二則達156%。

不僅如此，近一個月00981A報酬率約5.84%，甚至落後0050的12.2%，更遠低於00631L的23.55%。原PO認為，近期主動式ETF表現明顯轉弱，甚至開始懷疑主動選股策略是否終究難以超越槓桿ETF。

他也進一步指出，若從2022年及2024年兩段回檔期間觀察，正二雖然跌幅較大，但若投資人能持續定期定額與加碼，長期回測後績效依舊相當驚人，因此認為市場似乎過度吹捧主動式ETF。

有人認為主動式ETF規模擴大後，績效要維持領先並不容易，「主動規模大了之後，績效要超過大盤很多是很困難的」、「主動型長期來看要贏大盤機率很低很低」。

但另一派網友認為，拿主動式ETF與槓桿ETF直接比較，本身就不公平，不少人直言「拿槓桿商品比？到底還有多少低能文」、「一個有槓桿一個沒槓桿可以這樣比喔」、「拿2倍槓桿跟無槓桿的比？」、「主動型是怎麼跟大盤正2比，沒得比的問題」。

也有網友提醒風險差異，「等大盤跌你再發一篇」、「正二跌的時候一堆人抱不住」、「4月關稅00981A最多跌10%，正二跌20%」、「大空頭的時候正2回檔50%以上，可以接受再買」；另有支持00981A的投資人認為，「00981A的目標是超過大盤，短期贏正二都只是巧合」、「00981能贏0050就已經是優質ETF了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00631L元大台灣50正2 ETF 槓桿 瑤池金母

延伸閱讀

問黃仁勳AI爆發「怎不早講」…被5字神回笑翻！南韓喊10年超車台積電？魏哲家回應：作夢

美晶片股挫台積電ADR勁揚　法人：台股高檔震盪

AI浪潮剛起⋯繼續買台積電股票！股民看好：相信魏哲家明年換新家

「在風口上豬都會飛！」但若膽子真的小…黃大米：就0050定期定額務必股息再投入

相關新聞

非投等債殖利率衝破7.2%！00988B將15號除息…市場免驚違約、基本面仍穩健

非投資等級債殖利率突破7.2%，玉山投信分析市場對企業違約的擔憂未同步升高。旗下的00988B將於6月15日除息，提醒投資人把握高殖利率機會，但須注意投資風險。

買00981A不如直接正二？被嗆拿2倍槓桿跟沒有的比…網：跌的時候一堆人抱不住

主動式ETF00981A與槓桿ETF00631L的績效引發熱議。雖然00981A在過去一年表現強勁，上漲208.6%，但與00631L的338.3%漲幅相比，依然遜色不少。投資人質疑主動式ETF能否超越槓桿ETF，討論熱烈。

「在風口上豬都會飛！」但若膽子真的小…黃大米：就0050定期定額務必股息再投入

黃大米建議投資者應定期定額購買元大台灣50（0050）及台積電（2330），並將股息再投資，以應對資產階層的變化。他強調，投資AI相關股票比經營網紅經濟更具潛力，鼓勵大家把握當前機會。

009803配息0.5元再創新高…錯過再等一季！前次「2天光速填息」最後買進日曝光

玉山市值動能50 ETF（009803）預計每單位配息0.5元，除息日為6/15，最後買進日為6/12。過去兩次填息速度佳，投資人期待新配息能持續成長，將成為市場焦點。

600萬變2000萬有多難？神人只買0050「報酬率達111％」反被笑

日前有網友在PTT請益，若手上擁有600萬元資產，主要配置在QQQ與台積電，希望透過AI行情在5年內將資產成長至2000萬元，該如何提高成功機率。當時不少人建議利用房貸、信貸或槓桿ETF擴大曝險。不過後續有網友回文分享自身投資成果，表示自己只靠買進0050、沒有使用信貸、質押或槓桿，一年報酬率就高達111％。然而當大家點開對帳單後，卻發現實際獲利金額僅約300多元，意外讓整串討論歪樓成大型搞笑現場。

0056半年狂飆53.47%衝破53元！棒棒：遮住名字還以為是科技股

元大高股息（0056）股價半年內飆升53.47%，近日突破53元。專家提醒，漲幅可能稀釋高殖利率，並存在短期回調壓力，投資者需謹慎調整資產配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。