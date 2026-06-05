買00981A不如直接正二？被嗆拿2倍槓桿跟沒有的比…網：跌的時候一堆人抱不住

主動式ETF熱潮持續延燒，不過隨著近期台股強勢反彈，有網友比較主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50正2（00631L）的績效後發現，雖然00981A一年來大幅跑贏0050，但面對正二仍明顯落後，因此發文質疑「如果追求報酬率，是否直接買正二更快？」引發股民熱烈討論。

原PO整理數據指出，近一年00981A上漲208.6%，0050上漲70.6%，但00631L漲幅高達338.3%；若看近半年，00981A上漲100%，正二則達156%。

不僅如此，近一個月00981A報酬率約5.84%，甚至落後0050的12.2%，更遠低於00631L的23.55%。原PO認為，近期主動式ETF表現明顯轉弱，甚至開始懷疑主動選股策略是否終究難以超越槓桿ETF。

他也進一步指出，若從2022年及2024年兩段回檔期間觀察，正二雖然跌幅較大，但若投資人能持續定期定額與加碼，長期回測後績效依舊相當驚人，因此認為市場似乎過度吹捧主動式ETF。

有人認為主動式ETF規模擴大後，績效要維持領先並不容易，「主動規模大了之後，績效要超過大盤很多是很困難的」、「主動型長期來看要贏大盤機率很低很低」。

但另一派網友認為，拿主動式ETF與槓桿ETF直接比較，本身就不公平，不少人直言「拿槓桿商品比？到底還有多少低能文」、「一個有槓桿一個沒槓桿可以這樣比喔」、「拿2倍槓桿跟無槓桿的比？」、「主動型是怎麼跟大盤正2比，沒得比的問題」。

也有網友提醒風險差異，「等大盤跌你再發一篇」、「正二跌的時候一堆人抱不住」、「4月關稅00981A最多跌10%，正二跌20%」、「大空頭的時候正2回檔50%以上，可以接受再買」；另有支持00981A的投資人認為，「00981A的目標是超過大盤，短期贏正二都只是巧合」、「00981能贏0050就已經是優質ETF了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。