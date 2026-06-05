「在風口上豬都會飛！」但若膽子真的小…黃大米：就0050定期定額務必股息再投入

＊原文發文時間為6月4日

很久以前，我常常鼓勵大家去經營粉絲團，因為我覺得這是一條比較不需要花費本錢的創業路。

很多人都說網紅很好賺，以我個人的經驗來說，確實比上班族的月薪高不少...

但，就在今年，我聽了許多人突然暴富的故事後，我就鮮少鼓勵你們去開粉絲團，因為以目前的局勢來說，把錢放在股票，可能比經營粉絲團好賺！

我苦口婆心的勸身邊的朋友去買元大台灣50（0050）跟台積電（2330），因為我發現，過去財富重分配有關鍵性的一環是：你有沒有買房子。

如今，這個關鍵點已經褪色，影響你資產是否能翻倍的原因，變成，有沒有買AI相關的股票。

我覺得自己很幸運，可以從過去的鐵齒，不碰股票，到去年十月打開很多朋友的證券戶APP後，確定0050獲利很好，因此去開戶，也趕上了這波AI獲利的順風車。

俗話說，站在風口上，豬都會飛

因此，如果你是還沒去開戶的人，乖乖去開證券戶，跟我一樣膽子很小的粉絲，就去定期定額買0050，以及務必設定股息再投入。

我很誠懇的希望，大家都不會在這波資產階層高速輪動時，被遠遠甩在後台。

我覺得台灣真的是一個非常非常有福氣的島嶼，居然可以抽中AI樂透，也希望各位粉絲也搭上順風車，感受被動收入比你的薪水賺更多的喜悅。

謝謝你們長期支持我，我真的很感謝你們，因此才會不斷地吃好道相報。

深深祝福大家 我今天又去買了20股的台積電，看到跌下來就補一點，花了大概五萬塊

◎感謝 黃大米 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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