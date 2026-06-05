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上車了嗎？ 第2季以來這三類指數發威

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年第2季以來台股主要類股指數表現。(資料來源：彭博資訊)
2026年第2季以來台股主要類股指數表現。(資料來源：彭博資訊)

輝達執行長黃仁勳Computex期間，宣布打造AI代理人Vera Rubin平台，在AI代理人的刺激下，不少在4、5月才建倉的主動式ETF，因這一波AI代理人而受惠，例如，4月初才掛牌的主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動國泰動能高息（00400A）走勢圖00400A，掛牌不到兩個月淨值就已分別逼近14元或15元，5月掛牌的00403A淨值也一度挑戰11元。

摩根投信表示，雖然Vera Rubin平台是由輝達在近日提出，但由於AI代理人的發展，部分美國科技巨擘早已決定擴大資本支出，所以受惠的族群除半導體指數以外；包括被動元件、PCB、連接器、電源等在內的電子零組件指數，自第2季以來的漲幅也達76.8%；包括電子代工、系統組裝、光電等在內的其他電子指數，在同期漲幅也有50.4%，這三大類指數表現全面超越大盤漲幅的41%，這也使得不少布局在散熱、光通訊、CCL與高速傳輸等族群在內的主動式ETF受惠。

00401A經理人沈馨表示，台股企業獲利持續上修，自第2季以來已吸引外資轉為買超台股超過4,000億元。另一方面，主動式台股ETF規模今年成長超過300%達到5,295億元。可見內、外資目前都對台股展現高度的共識。台廠具備基本面與資金面的支持，投資人可以透過主動式ETF，去掌握台廠當中一些具備高技術含量與訂單能見度的成長機會。

00401A產品經理陳柏翰表示，00401A主要持股涵蓋半導體與電子零組件類股，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、穎崴（6515）等個股在內的半導體族群、也包括台達電（2308）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）等在內的電力族群，還有包括台光電（2383）、大量（3167）、與臻鼎-KY（4958）等在內的高速傳輸族群。有鑑於半導體測試需求長期看好，5月新建倉精測（6510）與京元電（2449）；專注在半導體矽電容製造商的愛普（6531）及伺服器組裝廠廣達（2382）等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 Computex 半導體

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