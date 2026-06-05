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009803配息0.5元再創新高…錯過再等一季！前次「2天光速填息」最後買進日曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山市值動能50 ETF（009803）本次預估配息0.5元，除息日為6/15，前次僅2個交易日完成填息。圖／聯合報系資料照片
玉山市值動能50 ETF（009803）本次預估配息0.5元，除息日為6/15，前次僅2個交易日完成填息。圖／聯合報系資料照片

6月再度進入台股ETF除息大秀，由於不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，台股ETF除了除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦成為投資的關注的焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

根據統計，下週起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6/15當週，其中，玉山市值動能50 ETF（009803）每單位預估配息0.5元，除息日為6/15，股息發放日為7/7，若要搭上除息列車，最後買進日為6/12。值得注意的是，根據過去一次009803填息表現相對出色，僅2個交易日即順利填息，加上選股機制納入成長動能因子，讓009803前2次配息金額持續成長，本次配息金額表現持續受到投資人關注。

6月將配息之台股ETF

ETF代號ETF名稱配息
頻率		預計除息日ETF規模
(億元)		受益
人數		近一次配息是否填息填息天數
00981A主動統一台股增長季配2026/6/162860.49403761
00940元大台灣價值高息月配2026/6/9691.13430641
009802富邦旗艦50季配2026/6/16108.8396951
00929復華台灣科技優息月配2026/6/171402.74045682
009803玉山市值動能50季配2026/6/1530.4118852
00943兆豐電子高息等權月配2026/6/169.540842
00921兆豐龍頭等權重季配2026/6/1613.594882
00961FT臺灣永續高息月配2026/6/1620.9160053
00934中信成長高股息月配2026/6/16110.4471103
00952凱基台灣AI50月配2026/6/1643.9206693
00900富邦特選高股息30月配2026/6/16333.31422393
00730富邦臺灣優質高息月配2026/6/1621.0137083
00944野村趨勢動能高息月配2026/6/1611.882453
00936台新永續高息中小月配2026/6/1550.0253684
00962台新AI優息動能月配2026/6/157.447784

資料來源：CMoney，統計至2026/5/29

009803經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本週COMPUTEX等科技盛會將接棒登場，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

楊立楷分析，009803一大特色為AI相關持股族群多元，雖然晶圓龍頭大廠今年表現相對落後大盤，但009803持股高度集中在AI相關供應鏈，且族群多元性高，從今年初熱門的PCB、光通、先進封測，到這波多頭凌厲的ASIC、被動元件、老AI伺服器，009803皆有完整布局，不輕易錯過任何一波多頭行情。

楊立楷表示， 009803在6月除了配息、填息速度可望受到矚目，ETF也將進入半年度換股加重價值因子權重，看好6月到9月一向為台股除權息旺季，本次009803換股將根據本益比，挑選同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，成長與股息兼顧特性有利維持長期穩健績效，創造更好的股息收入機會。

楊立楷提醒，除了選股所帶來的資本利得，009803即將進行第3次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較之前2次更佳，預定除息日為6/15，若投資人想想參與除息，最後買進日為6/12，股息發放日為7/7。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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