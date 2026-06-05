009803配息0.5元再創新高…錯過再等一季！前次「2天光速填息」最後買進日曝光

6月再度進入台股ETF除息大秀，由於不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，台股ETF除了除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦成為投資的關注的焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

根據統計，下週起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6/15當週，其中，玉山市值動能50 ETF（009803）每單位預估配息0.5元，除息日為6/15，股息發放日為7/7，若要搭上除息列車，最後買進日為6/12。值得注意的是，根據過去一次009803填息表現相對出色，僅2個交易日即順利填息，加上選股機制納入成長動能因子，讓009803前2次配息金額持續成長，本次配息金額表現持續受到投資人關注。

6月將配息之台股ETF

ETF代號 ETF名稱 配息

頻率 預計除息日 ETF規模

(億元) 受益

人數 近一次配息是否填息 填息天數 00981A 主動統一台股增長 季配 2026/6/16 2860.4 940376 有 1 00940 元大台灣價值高息 月配 2026/6/9 691.1 343064 有 1 009802 富邦旗艦50 季配 2026/6/16 108.8 39695 有 1 00929 復華台灣科技優息 月配 2026/6/17 1402.7 404568 有 2 009803 玉山市值動能50 季配 2026/6/15 30.4 11885 有 2 00943 兆豐電子高息等權 月配 2026/6/16 9.5 4084 有 2 00921 兆豐龍頭等權重 季配 2026/6/16 13.5 9488 有 2 00961 FT臺灣永續高息 月配 2026/6/16 20.9 16005 有 3 00934 中信成長高股息 月配 2026/6/16 110.4 47110 有 3 00952 凱基台灣AI50 月配 2026/6/16 43.9 20669 有 3 00900 富邦特選高股息30 月配 2026/6/16 333.3 142239 有 3 00730 富邦臺灣優質高息 月配 2026/6/16 21.0 13708 有 3 00944 野村趨勢動能高息 月配 2026/6/16 11.8 8245 有 3 00936 台新永續高息中小 月配 2026/6/15 50.0 25368 有 4 00962 台新AI優息動能 月配 2026/6/15 7.4 4778 有 4

資料來源：CMoney，統計至2026/5/29

009803經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本週COMPUTEX等科技盛會將接棒登場，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

楊立楷分析，009803一大特色為AI相關持股族群多元，雖然晶圓龍頭大廠今年表現相對落後大盤，但009803持股高度集中在AI相關供應鏈，且族群多元性高，從今年初熱門的PCB、光通、先進封測，到這波多頭凌厲的ASIC、被動元件、老AI伺服器，009803皆有完整布局，不輕易錯過任何一波多頭行情。

楊立楷表示， 009803在6月除了配息、填息速度可望受到矚目，ETF也將進入半年度換股加重價值因子權重，看好6月到9月一向為台股除權息旺季，本次009803換股將根據本益比，挑選同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，成長與股息兼顧特性有利維持長期穩健績效，創造更好的股息收入機會。

楊立楷提醒，除了選股所帶來的資本利得，009803即將進行第3次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較之前2次更佳，預定除息日為6/15，若投資人想想參與除息，最後買進日為6/12，股息發放日為7/7。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。