009803配息0.5元再創新高…錯過再等一季！前次「2天光速填息」最後買進日曝光
6月再度進入台股ETF除息大秀，由於不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，台股ETF除了除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦成為投資的關注的焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。
根據統計，下週起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6/15當週，其中，玉山市值動能50 ETF（009803）每單位預估配息0.5元，除息日為6/15，股息發放日為7/7，若要搭上除息列車，最後買進日為6/12。值得注意的是，根據過去一次009803填息表現相對出色，僅2個交易日即順利填息，加上選股機制納入成長動能因子，讓009803前2次配息金額持續成長，本次配息金額表現持續受到投資人關注。
6月將配息之台股ETF
|ETF代號
|ETF名稱
|配息
頻率
|預計除息日
|ETF規模
(億元)
|受益
人數
|近一次配息是否填息
|填息天數
|00981A
|主動統一台股增長
|季配
|2026/6/16
|2860.4
|940376
|有
|1
|00940
|元大台灣價值高息
|月配
|2026/6/9
|691.1
|343064
|有
|1
|009802
|富邦旗艦50
|季配
|2026/6/16
|108.8
|39695
|有
|1
|00929
|復華台灣科技優息
|月配
|2026/6/17
|1402.7
|404568
|有
|2
|009803
|玉山市值動能50
|季配
|2026/6/15
|30.4
|11885
|有
|2
|00943
|兆豐電子高息等權
|月配
|2026/6/16
|9.5
|4084
|有
|2
|00921
|兆豐龍頭等權重
|季配
|2026/6/16
|13.5
|9488
|有
|2
|00961
|FT臺灣永續高息
|月配
|2026/6/16
|20.9
|16005
|有
|3
|00934
|中信成長高股息
|月配
|2026/6/16
|110.4
|47110
|有
|3
|00952
|凱基台灣AI50
|月配
|2026/6/16
|43.9
|20669
|有
|3
|00900
|富邦特選高股息30
|月配
|2026/6/16
|333.3
|142239
|有
|3
|00730
|富邦臺灣優質高息
|月配
|2026/6/16
|21.0
|13708
|有
|3
|00944
|野村趨勢動能高息
|月配
|2026/6/16
|11.8
|8245
|有
|3
|00936
|台新永續高息中小
|月配
|2026/6/15
|50.0
|25368
|有
|4
|00962
|台新AI優息動能
|月配
|2026/6/15
|7.4
|4778
|有
|4
資料來源：CMoney，統計至2026/5/29
009803經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本週COMPUTEX等科技盛會將接棒登場，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。
楊立楷分析，009803一大特色為AI相關持股族群多元，雖然晶圓龍頭大廠今年表現相對落後大盤，但009803持股高度集中在AI相關供應鏈，且族群多元性高，從今年初熱門的PCB、光通、先進封測，到這波多頭凌厲的ASIC、被動元件、老AI伺服器，009803皆有完整布局，不輕易錯過任何一波多頭行情。
楊立楷表示， 009803在6月除了配息、填息速度可望受到矚目，ETF也將進入半年度換股加重價值因子權重，看好6月到9月一向為台股除權息旺季，本次009803換股將根據本益比，挑選同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，成長與股息兼顧特性有利維持長期穩健績效，創造更好的股息收入機會。
楊立楷提醒，除了選股所帶來的資本利得，009803即將進行第3次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較之前2次更佳，預定除息日為6/15，若投資人想想參與除息，最後買進日為6/12，股息發放日為7/7。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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