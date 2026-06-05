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海外股票 ETF 規模連四高 AI 浪潮推動美股 ETF 成長居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來海外股票ETF規模變化。(資料來源：CMoney)
今年來海外股票ETF規模變化。(資料來源：CMoney)

全球股市頻創新高，統計共有22個股市今年曾經創下新高，也讓海外股票ETF規模增長、績效紅通通。統計119檔海外股票ETF規模已來到7,746.24億連續四天創新高，2026年增加1,986.49億。包括中國大陸、日本、全球、印度、亞洲、美國、香港、越南、新興市場、歐洲共十個區域中，規模增加最多的就是美股ETF，增加1,238.39億元，占總增加規模六成以上。法人表示，這波AI投資浪潮推動全球股市，其中更以美股為主要推手。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。海外股票ETF也是越來越多投資人用以掌握國際股市行情的投資工具，今年來美股漲勢凌厲，也讓的美股ETF績效長紅、規模增長。其中美股因是全球股市領頭羊，投資題材多元，故美股ETF更是海外股票ETF中，多數投資人的首選，特別值得留意投資契機。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，5月14日美國政府道德辦公室公布現任總統川普今年第1季的證券交易明細，內容顯示趁美股第1季拉回時買入輝達、蘋果、亞馬遜及波音等標普500指數成分股外，更是增持追蹤標普500指數的ETF，代表川普青睞美股修正時，卡位趨勢長期向上的標普500的ETF投資策略。此外，追求長期報酬的北美退休、主權財富基金及金融機構的內容顯示，標的多聚焦標普500指數，配置追蹤該指數的ETF，可見其趨勢向上符合法人需求。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表示，自2023 AI元年起，股市熱點族群便從晶片與相關設備延伸到硬體儲存、應用軟體等，趨勢相當明確，未來科技相關題材更可望擴展到互動服務、雲端通訊及航太領域，AI趨勢未變下，除美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股

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