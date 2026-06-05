這檔 ETF 今年投資人數暴增近七倍 近一年績效189.68%

南韓綜合指數2026年累計漲幅逾100%，漲幅超越台股加權股價指數成為最強亞股，在台股市值晉升全球第五大後，韓國股市市值也立即追上，目前排名第六大緊跟在後，全台唯一一檔精準打包台韓科技雙引擎的國泰臺韓科技（00735）近日規模邁向新台幣百億元，今年以來投資人數暴增近七倍，成為海外ETF中規模及人氣成長亮眼的黑馬巨星。

國泰臺韓科技 ETF追蹤由臺灣指數公司與韓國交易所共同編製的臺韓資訊科技指數，其核心目標在於捕捉全球AI浪潮下，台灣與韓國最具競爭力的科技龍頭企業。對於台灣投資人而言，這不僅是參與台股AI供應鏈的管道，更是直接進入韓股記憶體多頭市場的絕佳捷徑，省去繁瑣的海外開戶程序。

00735成分股配置反映當前AI硬體產業的戰略級資產需求。截至2026年6月3日，該 ETF 重倉布局台韓半導體與科技巨頭等產業趨勢核心：

南韓記憶體雙雄： 三星電子（基金持股權重約19.63%）與 SK 海力士（基金持股權重約17.72%）。合計占比超過 37%，讓投資人能直接吞下全球記憶體暴漲的紅利。

台灣科技護城河：基金持股比重為護國神山台積電（2330）（14.78%）、台達電（2308）（5.08%）、聯發科（2454）（4.79%）及鴻海（2317）（2.43%）。這些成分股均為AI基礎設施發展不可或缺的供應鏈核心，訂單能見度已到明、後年，是支撐00735長期表現的底氣。

根據投信投顧公會最新統計，00735績效在同類型的「跨國投資-指數股票型-產業類」中表現相當突出；今年來績效達63.31%，位居同類型基金第一。近三個月、近六個月、近一年績效全面居冠，報酬率分別達34.35%、69.80%、189.68%；近二年及近三年績效更分別來到180.30%與286.55%，位列第二。

隨著投資人對台韓科技題材的信心增強，00735的市場流動性顯著提升。該 ETF 基金規模從今年初的新台幣5.88 億元，一路增長至98.5億元，逼近新台幣百億元大關，成長率高達1,572%。同時，根據集保結算所數據，其受益人數成長率更驚人地超過 638%。

國泰投信表示 00735 的成長動能主要來自三大關鍵支柱：

記憶體進入超級周期： 隨著 AI 應用從訓練轉向推論，DRAM與HBM產能需求面臨嚴重缺口。IDC研究機構指出，記憶體已轉變為AI基礎設施的戰略資產，缺貨超級周期恐將延續至2030 年。三星與 SK 海力士作為全球記憶體寡頭，可望持續享有強大的定價權與獲利動能。

韓股政策紅利持續釋放： 韓國政府近期對股市祭出多項猛藥，包括推動外匯市場24小時交易、放寬境外機構參與門檻，並計畫允許海外散戶透過綜合帳戶直接買賣ETF。這些制度改革旨在爭取MSCI已開發市場地位，將進一步提升市場流動性並吸引全球長線資金湧入。全球第三大公共退休基金、韓國國民年金公團（NPS）已決定將韓股目標配置比重由14.9%大幅提高至20.8%，短線上已解除韓股因大漲被迫減倉的可能性。

供應鏈能見度拉長： AI 競賽白熱化，科技巨頭為爭奪算力資源，對半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈的訂單明顯供不應求。在這種高成長背景下，00735布局的台韓龍頭企業處於產業鏈的上游核心，具備極高的技術護城河與難以替代性。

國泰台韓科技報酬率報酬率。(資料來源：投信投顧公會、國泰投信整理)

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