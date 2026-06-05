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25檔ETF 下周起除息

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

6月將上演台股ETF除息大秀，據統計，下周起至月底將有25檔台股ETF除息，主要除息日多集中在15日當周。回顧這些ETF近一次配息後的填息速度，共有13檔在配息後三個交易日內順利填息完畢，顯示在台股多頭環境下，ETF填息機率大增。台股ETF除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦為投資人關注焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

檢視下周起將除息的台股ETF，前一次除息後填息表現，主動統一台股增長（00981A）、元大台灣價值高息、富邦旗艦50在一個交易日內填息；復華台灣科技優息、玉山市值動能50、兆豐電子高息等權、兆豐龍頭等權重則在二日內。另外，FT臺灣永續高息、中信成長高股息、凱基台灣AI50、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息，皆在三日內填息。

台股、科技股表現攸關上述ETF近期除息後價格表現，玉山市值動能50ETF經理人楊立楷分析，在AI基建需求仍處高速成長期下，先進製程與封測的台廠為核心受惠族群，此外，如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本周台北國際電腦展會展期間利多消息頻仍，持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

投信業者表示，由於AI代理人快速發展，美國科技巨擘宣布擴大資本支出，受惠族群除「半導體指數」成分股外，還包括被動元件、PCB、連接器、電源的「電子零組件指數」成分股，自第2季來漲幅也達76.8%，而包括電子代工、系統組裝、光電等在內的「其他電子指數」，同期漲幅也有50.4%，這三大類指數表現全面超越大盤漲幅的41%，使得不少有布局在散熱、光通訊、CCL與高速傳輸等族群在內的主被動式ETF皆受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 台股 富邦

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25檔ETF 下周起除息

6月將上演台股ETF除息大秀，據統計，下周起至月底將有25檔台股ETF除息，主要除息日多集中在15日當周。回顧這些ETF近一次配息後的填息速度，共有13檔在配息後三個交易日內順利填息完畢，顯示在台股多頭環境下，ETF填息機率大增。台股ETF除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦為投資人關注焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

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