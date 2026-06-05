海外股票ETF規模 連四天創高

今(2026)年全球共有22個股市創新高，讓海外股票ETF規模增長、績效紅通通。其中，規模增加最多的就是美股ETF，法人表示，AI投資浪潮推動全球股市，其中以美股為主要推手。

統計119檔海外股票ETF規模已達7746.24億元連續四天創新高，今年已增加1,986.49億元。以中國大陸、日本、全球、印度、亞洲、美國、香港、越南、新興市場、歐洲等10個投資區域來看，規模增加最多的就是美股ETF，增加1,238.39億，占增加總規模六成以上。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，在5月14日美國政府道德辦公室公布現任總統川普第1季的證券交易明細，內容顯示除趁美股第1季拉回時買入輝達、蘋果、亞馬遜及波音等標普500指數成分股外，更是增持追蹤標普500指數的ETF，代表川普認同在美股修正時，卡位趨勢長期向上的標普500的ETF投資策略。

此外，追求長期報酬的北美退休、主權財富基金及金融機構的內容顯示，標的多聚焦標普500指數，配置追蹤該指數的ETF，可見其趨勢向也符合法人需求。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，美股市場將有望迎來估值修復以及獲利上修雙重紅利；生成式AI所帶動的科技成長，已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AIAgent、自動駕駛與工業自動化等方面多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技股可參與更多元的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。