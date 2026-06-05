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00407A開募 鎖定複利績效

經濟日報／ 何佩儒

近期全球股市呈現AI多頭續攻的利多格局，台股表現尤其亮眼。受惠AI基礎建設龍頭財報普遍超乎市場預期，市場持續偏多看好深具利多優勢的台廠，台股後市仍可期。投資人若透過不配息再投入的方式伺機布局，可望完整參與台股成長機會與時間複利。

凱基台灣主動式ETF基金（00407A）研究團隊表示，根據台灣加權指數的回測數據顯示，自2006年5月至今年5月的20年間，若將股息再投入，累積報酬率可達1,258%；若股息僅存下未再投入市場，累積報酬率為672%。若領到股息後既未投回市場、也未存下，台灣加權指數不含股息的累積報酬率約為553%，顯見不配息再投入所累積的時間複利成果。

主動凱基台灣ETF研究團隊指出，台股ETF市場主要可以分成四個種類：被動市值型、被動高股息型、被動主題型還有主動型。在2025年以前，高股息ETF穩居市場主流，但2025年市值型ETF開始崛起；今年更是上演「黃金交叉」，整體被動台股市值型規模已逼近2.8兆元，超越高股息的2.2兆元。

不過今年以來規模成長幅度最為亮眼的則是主動式ETF，該類規模成長率高達約457.8%，不僅反映資金加速湧入，也凸顯投資人對靈活操作與期待超額報酬潛力的需求提升。

主動凱基台灣ETF研究團隊認為，愈來愈多投資人意識到，配息本身並不等於報酬，長期績效還是要觀察總報酬表現。尤其是在如台股AI產業這類成長型市場中，企業本身的成長性，得靠再投資來累積。

結合以上痛點，凱基投信推出不配息再投入疊加主動操作的主動凱基台灣ETF，不僅透過不配息機制免去配息產品的稅負或交易費用耗損，讓資金持續在市場中滾動，更可望透過研究團隊捕捉大中小型股的成長契機。主動凱基台灣（00407A）已於6月4日開始募集，投資人在6月10日前的募集期間，都可望以發行價10元申購，經理費每年0.75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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