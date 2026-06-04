00685L將分割 一張將不到15元、7月7日新股上市買賣

臺灣證券交易所表示，由群益投信經理的群益臺灣加權正2（00685L），於5月15日受益人大會通過該基金進行分割，群益投信並於5月29日向證交所申請辦理分割作業。

證交所表示，該基金受益憑證單位數分割比率為24（分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=24:1），即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有24個受益權單位，以4日收盤價305.9元換算，分割後一張約12.74元。

因應分割作業，該受益憑證將於6月25日進行信用交易最後回補，自7月1日起至7月6日停止在市場買賣，自7月3日起至7月6日停止受益人名簿記載變更，並將以7月7日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

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