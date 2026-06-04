凱基旗下 ETF 6月配息 三檔年化配息率逾7%

凱基投信公告6月旗下ETF最新配息，若以6月2日收盤價換算，凱基台灣AI 50（00952）、平衡凱基雙核收息（00981T）、凱基美國非投等債（00945B），年化配息率分別達7.2%、7.0%、7.2%，都有逾7%的好成績。

法人表示，5月以來凱基台灣AI 50從16元漲到近20元，波段漲幅達25%，今年以來股價更是從不到12元一路上漲到近20元，豐厚的資本利得讓配息也有底氣。

根據投信官網，00952今年前三月每股配0.05元，4月一口氣將配息金額上調至每股0.1元，而即將在6月16日除息的5月配息，金額又進一步上調到每股0.12元。

至於平衡凱基雙核收息ETF波段漲幅雖不如凱基台灣AI 50活蹦亂跳，不過平衡凱基雙核收息ETF有三成的台股部位與七成的BBB級債，既有台股的上漲紅利貢獻資本利得與配息，又有BBB級債的債息做堅實後盾。平衡凱基雙核收息ETF前三月每股配發持穩在0.056元以上，4月配息上調至0.065元，同樣即將在16日除息的5月配息，又進一步上調每股配息金額到0.071元。

擁有高票息撐腰的凱基美國非投等債，投信官網公布的5月配息延續前兩月的水準，每股配發0.087元，換算年化配息率有7.2%。從投信官網公告的持債特性中可以看出，凱基美國非投等債的平均票息有8.12%，在美國聯準會放緩降息腳步的情況下，凱基美國非投等債信評居中、存續期間偏短的特性，有望受惠美國公債殖利率持續高檔震盪的環境。

凱基投信表示，AI已從「生成」走向「應用」，預期今年將是生產力爆發的關鍵節點，在美系CSP大廠競相擴大投入AI基礎建設帶動下，AI投資循環也將從初期的「題材想像」推升為營收與獲利「實質顯現的發展階段」。預期今年台灣GDP上調至年增7.5%，台股EPS持續上調，凱基00952作為首檔布局涵蓋AI上中下游產業的AI主題ETF，可望持續受惠成分股的獲利成長。

若考量美國聯準會利率政策仍具不確定性，有相對高票息護體的短天期非投等債，或是雙向配置台股與BBB級債的平衡型ETF，可望是因應高檔波動加劇、為投資組合加裝緩衝墊的投資選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。