600萬變2000萬有多難？神人只買0050「報酬率達111％」反被笑

日前有網友在PTT請益，若手上擁有600萬元資產，主要配置在QQQ與台積電，希望透過AI行情在5年內將資產成長至2000萬元，該如何提高成功機率。當時不少人建議利用房貸、信貸或槓桿ETF擴大曝險。不過後續有網友回文分享自身投資成果，表示自己只靠買進0050、沒有使用信貸、質押或槓桿，一年報酬率就高達111％。然而當大家點開對帳單後，卻發現實際獲利金額僅約300多元，意外讓整串討論歪樓成大型搞笑現場。

原PO貼出券商截圖表示，自己採取最保守的投資方式，單純買進0050後長期持有，不借錢、不看盤，也不進行頻繁操作，帳面年化報酬率高達111％。從數據來看確實遠超過市場大多數投資人，因此他以此作為例子，回應先前關於資產翻倍的討論。不過仔細觀察後，網友才發現帳戶總資產其實只有約609元左右，因此即便報酬率驚人，實際獲利金額並不大。

這篇回文迅速引來大量網友朝聖，多數留言幾乎都在調侃原PO的「神級績效」。不少人直接封他為「少年股神」、「零錢股神」，有人笑稱「111％報酬率太猛了」、「可以開課了吧」，還有人開玩笑表示應該把這篇列入投資教材。部分網友則配合演出，紛紛留言「賺爛了」、「財富自由」、「可以把離職單甩老闆臉上了」，形成整串歡樂氣氛。

除了玩笑話之外，也有不少投資人藉機討論長期投資觀念。部分網友指出，許多人總是追求快速翻倍，卻忽略持續投入與長期持有的重要性。有人提到自己在台股萬二附近開始定期定額，當時同樣被認為是高點，如今仍獲得不錯報酬。也有投資人認為，若能在市場波動期間持續持有0050或台積電，長期下來確實有機會達成資產倍增目標。

另一方面，也有網友回到原始問題討論600萬元變2000萬元的可行性。有些人認為在AI產業持續成長下，透過0050、QQQ或台積電等核心資產，搭配定期投入資金，5年內並非完全不可能；但也有人提醒，目前市場估值已遠高於過去幾年，未來要複製近兩年的驚人漲幅難度明顯增加。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。