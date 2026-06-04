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證交所攜手臺灣指數公司赴東京參與S&P DJI ETF盛會 拓展跨境商機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於6月2日至3日赴東京參加第18屆S&P DJI日本ETF研討會，受邀擔任與談人並與臺灣指數公司於會場設立展示攤位，向國際市場展現台灣ETF市場的發展成果。同時亦與交易所及當地指標性資產管理公司會談，深化國際交流合作，拓展未來跨境ETF及指數商品合作契機。

S&P DJI日本ETF研討會為亞洲最具影響力的ETF產業盛會之一，每年吸引近千名來自交易所、資產管理公司及國際金融機構的專業人士參與，是掌握全球ETF發展趨勢與促進跨國交流的重要平台。

本次論壇中，證交所受邀參與「鏈結市場：交易所如何全面提升效率與參與」專題討論，分享台灣ETF市場近年發展成果及市場基礎建設優化經驗。

台灣ETF市場近年成長快速，自2020年底約有168萬受益人次，成長至2026年4月底約有1,855萬受益人次，增幅超過11倍，顯示ETF市場參與熱絡。為因應ETF市場規模擴大，證交所持續精進基礎設施，包括優化與發行人、證券商間的ETF申贖平台，促進各單位間資料交換更迅速，並提供更完整的資訊服務，建構健全且多元的ETF生態系。

除分享市場發展經驗，證交所亦於論壇中介紹，配合主管機關「打造台灣成為亞洲資產管理中心」政策下所推動的各項國際合作。目前證交所已與日本、南韓、泰國、香港等亞太市場建立合作關係，模式涵蓋指數授權、連結式基金、存託憑證、合編指數及連結式ETF等多元形式。透過攜手國際發行人與交易所，持續豐富市場產品線，提升台灣ETF市場國際競爭力。

論壇期間，證交所及與會者各方就投資人教育、資訊揭露制度及市場發展議題交換意見，亦就指數發展及ETF產品創新進行深入交流，分享雙方市場經驗，為深化國際交流合作奠定基礎。

臺灣指數公司於去年成功授權2檔台股指數予日本資產管理公司，協助其發行台股連結型ETF。論壇期間，台指公司與當地日本及海外資產管理公司進行雙邊會談，研商如何協助業者發行連結台股指數商品，共同拓展新商機。並介紹IR議合服務平台，增進其瞭解台灣上市公司IR議合資訊的入口管道，以期提升台灣資本市場能見度。

證交所表示，未來將持續配合國家打造亞洲資產管理中心政策，深化與各交易所及亞太市場的交流合作，推動產品創新與市場制度精進，持續提升台灣ETF市場的能見度與影響力，攜手市場參與者共同打造更具競爭力與韌性的ETF生態系。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 東京 日本

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