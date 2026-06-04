快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

0056半年狂飆53.47%衝破53元！棒棒：遮住名字還以為是科技股

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
老牌指標高股息元大高股息（0056）在短短不到半年內垂直噴發大漲53.47%並衝破53元大關，但暴漲的股價同時帶來高殖利率被稀釋，以及正乖離拉大導致下檔拉回壓力的兩大殘酷現實。圖／本報資料照片
老牌指標高股息元大高股息（0056）在短短不到半年內垂直噴發大漲53.47%並衝破53元大關，但暴漲的股價同時帶來高殖利率被稀釋，以及正乖離拉大導致下檔拉回壓力的兩大殘酷現實。圖／本報資料照片

如果把元大高股息（0056）名字遮住，觀看今年漲福，你敢相信這是一檔高股息ETF嗎？

半年不到，漲幅高達53.47%！

5月到6月的這段走勢，幾乎是像火箭一樣「垂直發射」。看著0056一路衝破53元大關，許多人可能心中會有很大的疑問：「股價這麼高，買了怕套牢，不買又怕錯過，到底該怎麼辦？」

面對這種極端行情，我們必須先冷靜下來，看清兩個殘酷的現實：

現實一：「高殖利率」正在被暴漲的股價稀釋

以前30元買進，年化殖利率輕鬆抓都有8%甚至10%；但現在股價衝上53元，除非未來的配息金額也能跟著暴增50%，否則殖利率一定會大幅縮水。

買在這個位階，你必須先做好「短期配息率不如預期」的心理準備。

現實二：垂直噴發的背後 是極大的拉回壓力

短線資金過度擁擠，股價走勢正乖離已經拉到極限。這時候如果單筆All-in追高，一旦大盤稍微吹個冷風，成分股面臨修正，下檔的壓力會讓人非常難受。

現在到底該怎麼做？

如同所有標的一樣，長期定期定額族的人就維持紀律，靠微笑曲線攤平總成本，時間複利會消化這些波動。

如果需要每個月固定配息金額來Cover生活支出的人，現在單一標的過熱，或許是時候檢視你的資產配置，適度將部分資金轉向基期較低、配息更穩定的標的了。

就過去歷史經驗來說，0056依舊會提供很穩的配息，這點是不用擔心。我只知道的是，不會單筆追高，3開頭的股價應該是回不去了，

老實說，當初股價到40多元高點時，我還在持續買，但如今我選擇的方式是觀望。

隨著股價暴增，雖然無法掌握到未來配息金額的節奏，倒不如等等，耐心等大盤技術性拉回，或是股價慢慢靠近季線附近時再分批布局，把安全邊際留給自己。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 ETF 資產配置

延伸閱讀

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

「買0050、0056大不了套牢」是代表穩賺不賠？施昇輝解惑：我的意思不是這樣

00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

00919剃除聯電（2303）就如同當時不要發哥？專家：股價配息皆落後00918

相關新聞

0056半年狂飆53.47%衝破53元！棒棒：遮住名字還以為是科技股

元大高股息（0056）股價半年內飆升53.47%，近日突破53元。專家提醒，漲幅可能稀釋高殖利率，並存在短期回調壓力，投資者需謹慎調整資產配置。

00981A配息0.63免稅資本利得！規模往3000億衝…陳重銘：未來目標改鎖定打敗0050

主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率為1.95%。目前規模接近3000億元，未來目標將鎖定打敗元大台灣50（0050），投資人應勿過度期待超高報酬。

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

台股在AI熱潮帶動下屢創歷史新高，證交所最新統計顯示，全台證券開戶人數已達1433萬人，其中0至19歲開戶數更突破75萬人，相關數據曝光後在PTT股板掀起熱烈討論。許多網友認為，這並非未成年人瘋狂進場炒股，而是愈來愈多家長替孩子開立證券帳戶，透過ETF與權值股進行長期投資。留言區更掀起一波「嬰兒股神」、「幼稚園股神」話題，不少人分享自家小孩帳戶績效，意外成為討論焦點。

股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

台股長期表現不佳的風險不容忽視，投資者需警惕偏見影響決策，尤其是對正二產品的過度依賴。儘管市場普遍認為股市長期向上，實際上正二的獲利表現可能低於原型，更需謹慎看待主動型基金的表現。

00878換股、規模衝破6000億！股民狂讚：高股息人氣王穩了

國泰永續高股息（00878）規模正式突破6000億元大關，穩居國內最大ESG基金地位，而最新成分股調整名單也同步出爐，新增長榮、長榮航、華南金、台新新光金及統一超等5檔個股，刪除遠東新、仁寶、可成與京元電子。消息曝光後引發PTT股板熱烈討論，除了換股內容受到關注外，更多網友將焦點放在00878近期股價頻創新高、規模持續膨脹的表現，不少投資人直呼「高股息ETF人氣王地位越坐越穩」。

00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

規模超過5000億元的群益台灣精選高息ETF（00919）公布最新半年度換股名單，一口氣新增與刪除各18檔成分股，成為近期ETF市場最受關注的焦點。由於00919持股規模龐大，市場普遍認為其調整動作將對相關個股造成不小影響。消息曝光後，PTT股板掀起討論，其中聯電（2303）、陽明（2609）等熱門個股遭剔除最令投資人意外，不少網友直呼這次根本是「高歌離席」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。