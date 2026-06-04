0056半年狂飆53.47%衝破53元！棒棒：遮住名字還以為是科技股

如果把元大高股息（0056）名字遮住，觀看今年漲福，你敢相信這是一檔高股息ETF嗎？

半年不到，漲幅高達53.47%！

5月到6月的這段走勢，幾乎是像火箭一樣「垂直發射」。看著0056一路衝破53元大關，許多人可能心中會有很大的疑問：「股價這麼高，買了怕套牢，不買又怕錯過，到底該怎麼辦？」

面對這種極端行情，我們必須先冷靜下來，看清兩個殘酷的現實：

現實一：「高殖利率」正在被暴漲的股價稀釋

以前30元買進，年化殖利率輕鬆抓都有8%甚至10%；但現在股價衝上53元，除非未來的配息金額也能跟著暴增50%，否則殖利率一定會大幅縮水。

買在這個位階，你必須先做好「短期配息率不如預期」的心理準備。

現實二：垂直噴發的背後 是極大的拉回壓力

短線資金過度擁擠，股價走勢正乖離已經拉到極限。這時候如果單筆All-in追高，一旦大盤稍微吹個冷風，成分股面臨修正，下檔的壓力會讓人非常難受。

現在到底該怎麼做？

如同所有標的一樣，長期定期定額族的人就維持紀律，靠微笑曲線攤平總成本，時間複利會消化這些波動。

如果需要每個月固定配息金額來Cover生活支出的人，現在單一標的過熱，或許是時候檢視你的資產配置，適度將部分資金轉向基期較低、配息更穩定的標的了。

就過去歷史經驗來說，0056依舊會提供很穩的配息，這點是不用擔心。我只知道的是，不會單筆追高，3開頭的股價應該是回不去了，

老實說，當初股價到40多元高點時，我還在持續買，但如今我選擇的方式是觀望。

隨著股價暴增，雖然無法掌握到未來配息金額的節奏，倒不如等等，耐心等大盤技術性拉回，或是股價慢慢靠近季線附近時再分批布局，把安全邊際留給自己。

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