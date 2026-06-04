00919換股納入凱基金 股價昨日飆漲停、今盤中續飆逾9%

群益台灣精選高息ETF（00919）2日換股，調整持股18進18出，金融股新增統一證（2855）和凱基金（2883），其中凱基金3日股價漲停後，4日盤中再大漲逾9%，一度漲至28元，創近25年新高；同樣為換股成分股的統一證盤中也大漲逾6%，創下歷史新高。

根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股18進18出；新增成分股包括大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2855）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6890）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）。

以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從40%進一步提高，並涵蓋五大壽險金控，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金，加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租與裕融。

00919資金推波助瀾、加上金控業績亮麗，五大金控近期股價表現亮眼，台新新光金創合併以來新高，逼近30元，富邦金以衝破百元關卡，國泰金站上90元之上，為近19年新高。中信金昨日衝上70元大關，創下歷史新高。而凱基金為新加入成分股，股價更是漲勢凌厲。

凱基金控第1季稅後純益達116.9億元，每股純益（EPS）為0.69元，如加計FVOCI股票已實現之資本利得，獲利調整為262.1億元，EPS達1.55元。換言之，光是股票已實現資本利得，就貢獻EPS約0.86元，高於首季財報認列EPS的0.69元。

凱基金今跳空開高，一度大漲至28.15元，盤中大漲逾9%，並爆出超過31萬張大量。

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