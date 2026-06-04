金融指數創高！5檔高含金量台股 ETF 00919今年含息績效上漲42.04%

台股在3日大漲再創新高，金融股在財報獲利佳的利多下表現相對出色，多檔金控股價表現亮麗，讓金融指數單日上漲4.29%，指數攀升至2,881.65點，創歷史新高，連帶讓含金量高的台股ETF績效長紅。

市場法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

統計88檔台股ETF中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）、復華富時高息低波（00731）、元大MSCI金融（0055）、永豐優息存股（00907）共有5檔持有金融股3成以上，以3日表現來看，00919日成交量15.7萬張最熱絡，今年來含息績效也上漲42.04%表現居冠，呈現價量齊揚人氣王的氣勢。

據了解，00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為1元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.33%，也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。本次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。

市場法人表示，00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

市場法人指出，以00919最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高。將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金，加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租-KY與裕融，波動度相對穩定，成分股特性更加適合長期存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。