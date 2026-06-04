快訊

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A配息0.63免稅資本利得！規模往3000億衝…陳重銘：未來目標改鎖定打敗0050

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
主動型ETF統一台股增長（00981A）公告季配息0.63元，單次配息率為1.95%，在台股除權息旺季剛開始之際，其配息主要來源應為免所得稅與補充保費的資本利得。中央社
主動型ETF統一台股增長（00981A）公告季配息0.63元，單次配息率為1.95%，在台股除權息旺季剛開始之際，其配息主要來源應為免所得稅與補充保費的資本利得。中央社

主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率1.95%（季配息）。

因為台股除權息旺季才剛開始，大概可以猜得出來00981A的主要配息來源，應該就是資本利得，也就是免所得稅跟免補充保費，算是不錯的。

目前股價在高點盤整，投資人領到股利（主要來自資本利得），其實也是有點獲利了結的味道，算是居高思危幫你拿回點本金吧！

00981A的問題在於規模接近3000億元，規模太大導致選股難度增加，只能盡量買一些流動性高的權值股。

去年規模從幾十億開始，還可以專挑一些成長股，也創造出驚人的報酬率。但是現在已經成為規模3000億的巨人，守成比高成長還來得重要了。

因為規模變太大，所以不大可能再拿出驚人的表現，投資人也不要過度期待了，畢竟現在股市也很高。

00981A往後的目標，應該是放在打敗元大台灣50（0050），畢竟經理費比人家高一些！0050經理費大概是0.09%，主動型通常是1%。

不要再想一年贏幾十%，如果每年可以領先個5%~10%，就是不錯的主動型ETF

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

00878換股、規模衝破6000億！股民狂讚：高股息人氣王穩了

阮慕驊反擊！秀4帳戶已暴賺2千餘萬元…霸氣喊：公開這些就好免得嚇到酸民

股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

相關新聞

00981A配息0.63免稅資本利得！規模往3000億衝…陳重銘：未來目標改鎖定打敗0050

主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率為1.95%。目前規模接近3000億元，未來目標將鎖定打敗元大台灣50（0050），投資人應勿過度期待超高報酬。

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

台股在AI熱潮帶動下屢創歷史新高，證交所最新統計顯示，全台證券開戶人數已達1433萬人，其中0至19歲開戶數更突破75萬人，相關數據曝光後在PTT股板掀起熱烈討論。許多網友認為，這並非未成年人瘋狂進場炒股，而是愈來愈多家長替孩子開立證券帳戶，透過ETF與權值股進行長期投資。留言區更掀起一波「嬰兒股神」、「幼稚園股神」話題，不少人分享自家小孩帳戶績效，意外成為討論焦點。

股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

台股長期表現不佳的風險不容忽視，投資者需警惕偏見影響決策，尤其是對正二產品的過度依賴。儘管市場普遍認為股市長期向上，實際上正二的獲利表現可能低於原型，更需謹慎看待主動型基金的表現。

00878換股、規模衝破6000億！股民狂讚：高股息人氣王穩了

國泰永續高股息（00878）規模正式突破6000億元大關，穩居國內最大ESG基金地位，而最新成分股調整名單也同步出爐，新增長榮、長榮航、華南金、台新新光金及統一超等5檔個股，刪除遠東新、仁寶、可成與京元電子。消息曝光後引發PTT股板熱烈討論，除了換股內容受到關注外，更多網友將焦點放在00878近期股價頻創新高、規模持續膨脹的表現，不少投資人直呼「高股息ETF人氣王地位越坐越穩」。

00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

規模超過5000億元的群益台灣精選高息ETF（00919）公布最新半年度換股名單，一口氣新增與刪除各18檔成分股，成為近期ETF市場最受關注的焦點。由於00919持股規模龐大，市場普遍認為其調整動作將對相關個股造成不小影響。消息曝光後，PTT股板掀起討論，其中聯電（2303）、陽明（2609）等熱門個股遭剔除最令投資人意外，不少網友直呼這次根本是「高歌離席」。

海外 ETF 科技型搶鏡 00670L近一季上漲49%最亮眼

美國NASDAQ 100指數再創歷史新高。近期包括SpaceX預計於6月12日掛牌上市，以及OpenAI、Anthropic等AI獨角獸相繼啟動IPO規劃，市場預期未來將有更多新創科技龍頭選擇NASDAQ作為上市舞台，為科技股後市增添成長想像空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。