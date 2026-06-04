00981A配息0.63免稅資本利得！規模往3000億衝…陳重銘：未來目標改鎖定打敗0050

主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率1.95%（季配息）。

因為台股除權息旺季才剛開始，大概可以猜得出來00981A的主要配息來源，應該就是資本利得，也就是免所得稅跟免補充保費，算是不錯的。

目前股價在高點盤整，投資人領到股利（主要來自資本利得），其實也是有點獲利了結的味道，算是居高思危幫你拿回點本金吧！

00981A的問題在於規模接近3000億元，規模太大導致選股難度增加，只能盡量買一些流動性高的權值股。

去年規模從幾十億開始，還可以專挑一些成長股，也創造出驚人的報酬率。但是現在已經成為規模3000億的巨人，守成比高成長還來得重要了。

因為規模變太大，所以不大可能再拿出驚人的表現，投資人也不要過度期待了，畢竟現在股市也很高。

00981A往後的目標，應該是放在打敗元大台灣50（0050），畢竟經理費比人家高一些！0050經理費大概是0.09%，主動型通常是1%。

不要再想一年贏幾十%，如果每年可以領先個5%~10%，就是不錯的主動型ETF。

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