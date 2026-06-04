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股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
投資人常基於「科技必進步、美股必長紅、主動必贏大盤」等直覺推論來重押資產，但歷史數據證明即使經濟前景看好，特定標的仍可能在長達數十年的週期中表現不如預期。圖／聯合報系資料照片
投資人常基於「科技必進步、美股必長紅、主動必贏大盤」等直覺推論來重押資產，但歷史數據證明即使經濟前景看好，特定標的仍可能在長達數十年的週期中表現不如預期。圖／聯合報系資料照片

之前講到「牛市時台積電（2330）會漲贏大盤」這種看似有道理，但並不符合事實的認知，這種論述前提就有錯誤，會導致接下來得出的結論也有問題。

其實類似的常見的錯誤認知有好幾個：

1、「台股如果未來表現不好，一定是地緣風險造成的，但台海如果發生什麼事，手上投資已經不是最重要的了，所以單押重押台股是沒問題的」

事實：就算沒有台海戰爭，台股也是有可能在很長一段時間表現不好（例如1997-2016）

2、「你覺得美國的經濟會被中國超過嗎？不然為什麼不買美股就好」：

事實：美國經濟即使還是世界第一，沒被任何國家超過，美股也是可能在很長一段時間內表現不好。

3、「你不是相信股市長期向上嗎？那為什麼不買正二就好」：

事實：就算股市長期向上，正二也可能拿到比原型更差的報酬。

4、「人類的進步要靠科技進步，所以買科技股就好」

事實：科技持續進步帶來人類經濟進步，也不代表未來科技股的表現就一定會贏整體市場，很多相當長的時段都是相反的。

5、「現在市場在上漲，主動基金（ETF）能有效贏大盤，所以買指數型太落後了，要靠主動型來搶高報酬」：

事實：無論上漲或下跌，主動基金都是有贏有輸，長期來說還是多數輸大盤。

不是說上述的作法一定錯，而是如果這樣作是得自錯誤的認知推論，結果會好會壞就是看運氣而已。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 科技股 00631L元大台灣50正2 ETF 2330台積電 大盤

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