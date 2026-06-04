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海外 ETF 科技型搶鏡 00670L近一季上漲49%最亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國NASDAQ 100指數再創歷史新高。美聯社
美國NASDAQ 100指數再創歷史新高。美聯社

美國NASDAQ 100指數再創歷史新高。近期包括SpaceX預計於6月12日掛牌上市，以及OpenAI、Anthropic等AI獨角獸相繼啟動IPO規劃，市場預期未來將有更多新創科技龍頭選擇NASDAQ作為上市舞台，為科技股後市增添成長想像空間。

從ETF表現觀察，資金明顯聚焦AI與科技成長題材。統計至昨（3）日止，以美股三大指數為主要投資標的的海外股票ETF近一季績效前五名中，NASDAQ相關產品包辦前三名，其中富邦NASDAQ正2（00670L）以49.0%居冠，富邦NASDAQ ETF以24.0%排名第二，中信NASDAQ則以22.84%位居第三，顯示資金持續湧向科技成長板塊。

元大S&P500正2及復華S&P500成長則分別上漲21.4%及17.7%，反映科技股仍是本波美股漲勢最主要推動力量。

在AI應用加速落地之際，今年科技產業出現被市場稱為「AI永動機」的資本循環模式。大型科技公司持續投入AI基礎建設、算力與模型開發，帶動晶片、雲端及軟體生態系同步受惠。

近期Alphabet宣布籌資800億美元擴大AI基礎建設投資，其中來自波克夏的投資受矚目，更被市場視為大型科技企業持續加碼AI的訊號，推升科技股表現。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，統計至2日，NASDAQ100指數近一季上漲22.6%，漲幅超越S&P500指數達兩倍之多，目前AI產業已從資料中心建設逐步延伸至企業端與消費端應用，帶動整體科技產業持續升級。

除了既有科技巨頭持續擴大AI投資外，未來數年可望有更多AI獨角獸企業加入NASDAQ市場，包括OpenAI、Anthropic及其他新創科技公司，將持續為NASDAQ 100注入新成長動能，後市表現仍值得期待。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧指出，美股基本面依舊穩健，科技股在這波行情中扮演關鍵領頭羊，不僅高達96%的企業盈餘優於預期，NASDAQ 100指數更維持雙位數強勁成長。

回顧5月份，NASDAQ 100接連創高，衝破3萬大關，顯示歷史高點並非阻力，而是多頭的加速器，強勁的獲利正實質支撐美股的長期上行趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SpaceX 獨角獸 OpenAI

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