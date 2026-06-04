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高含「金」量台股商品報喜 00919今年來含息報酬率42%最猛

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股連四日創新高，金融股在財報獲利佳的利多下表現出色。 路透
台股連四日創新高，金融股在財報獲利佳的利多下表現出色。 路透

台股連四日創新高，金融股在財報獲利佳的利多下表現出色，中信金（2891）、凱基金昨（3）日亮燈漲停，多檔金控股價創波段高點，金融指數單日上漲4.2%，攀升至2881.6點，創下歷史新高，也讓含「金」量高的台股ETF績效亮麗。

根據統計，台股ETF中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30、復華富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股等五檔ETF，持有金融股三成以上。以價量來看，群益台灣精選高息昨天成交量達15.7萬張，今年以來含息報酬率也以42%居冠。

法人分析，00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右進一步提高，將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金。加上在證券經紀與ETF發展快速成長的統一證以及租賃產業的中租-KY與裕融，預料受惠股市持續熱絡，將帶動金融業的獲利與配息成長。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股續創新高，也引發外資回補壽險金控股。隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，以平衡投資組合風險，金融股因此受到青睞。

金融股不僅獲利穩健，未來股息配發潛力也備受期待。在不預設台股高點的建議下，建議投資人應該關注如何讓自己的投資部位不要過早賣出。在台股屢創新高之際，將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

復華富時高息低波經理人劉昌祚指出，全球股市持續多頭，其財富效應也讓金融股受惠，進一步帶動金融股獲利表現，尤其具轉機及殖利率題材標的，隨產業輪動也吸引資金流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 金融股 國泰

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