兩檔跨國投資原型 ETF 拉風

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示看好Marvell市值潛力，帶動Marvell單日股價大漲。受惠此波AI浪潮的韓國科技股也表現亮眼。統計到5月底，原型ETF今年來以主動統一全球創新（00988A）、國泰臺韓科技兩檔跨國投資的ETF，漲幅領先台股ETF。

根據統計，今年以來原型股票ETF漲幅，績效前兩名都是海外ETF，其中主動統一全球創新五個月漲幅達119.3%，居所有原型股票ETF之冠；其次則是國泰臺韓科技，漲幅則達113.13%。另外兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣IC設計、富邦台灣半導體漲幅也都逾100%。

投信官網顯示，主動統一全球創新選股遍及美、台、韓、日、德股等，其中又以美股比重最高，光是Marvell、Lumentum、Coherent、BloomEnergy這幾檔加起來，就占了整體權重約10%。國泰臺韓科技則搭上了從去年開始就在全球市場中表現相對突出的韓股和台股順風車，前五大持股分別為三星電子、SK海力士、台積電、台達電、聯發科。

展望後市，主動統一全球創新經理人陳意婷指出，下半年仍須觀察美國期中選舉不確定性，及美伊戰爭後續發展。雖說美伊戰事對股市影響鈍化，但未來仍可能為美國政治攻防議題之一。

此外，也應留意新任聯準會主席政策與溝通風格。企業獲利方面，需求與訂單表現良好，關鍵在於供應鏈能否順利交貨；若出現缺料導致出貨不順，影響利潤及營收入帳時間，恐造成股價波動。整體而言，持續上修的基本面為股市帶來支撐，可把握每一次地緣政治、兩黨間紛爭引發市場回檔時的進場機會。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含表示，美國高速IC設計商在COMPUTEX期間被輝達執行長黃仁勳提及「有機會成為下一家兆元企業」，反映市場對AI基建供應鏈的重新定價與成長想像，在AI基礎建設持續擴張的過程中，透過整合高速連接、網路晶片、光通訊與客製化ASIC，能找到自身在AI領域中明確定位的未來潛力科技巨頭，後市表現可期。

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