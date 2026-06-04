00918躋身規模千億俱樂部

台灣ETF市場再寫新記錄，千億元俱樂部成員再添一名！根據大華銀投信官網，大華優利高填息30ETF（00918）6月2日淨值達31.38元，創上市以來新高，規模強勢突破千億元大關。

台股今年走出史詩級漲勢，大華優利高填息30 ETF在5月以來淨值和市價持續走高。根據臺灣證券交易所統計，5月21日以來，00918已有八個交易日收盤價創新高。

淨值持續攀升主要歸功於AI缺貨漲價題材的帶動，00918兩大成分股為國巨及聯電今年以來股價漲幅都超過150%。隨本周COMPUTEX開展後，其他AI重點成分股包括宏碁、華碩、及可成強勢表現帶動00918淨值、股價雙漲。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠表示，00918晉升千億元級ETF，代表追蹤指數設計納入高填息因子，參考填息紀錄挑選兼具成長動能與息收表現的成分股，深受投資人認同。00918在滿足投資人配息需求的同時，仍能兼顧長期報酬表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。