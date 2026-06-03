快訊

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

海外股票ETF新三本柱爆紅！海外科技、電力、太空夯爆 今年萬人搶進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：七檔受益人數創新高、今年新增破萬人的海外股票ETF
表：七檔受益人數創新高、今年新增破萬人的海外股票ETF

AI盛宴未歇，帶動美股收高，除科技股表現輪動外，在AI多頭攻勢擴散下，海外主題ETF買氣持續高漲，根據集保結算所最新資料顯示，今年來90檔海外主被動股票ETF中，共有9檔ETF受益人數創歷史新高，觀察今年以來人數成長情形，明顯發現海外科技、電力、太空三大主題ETF夯爆，不僅受益人數創新高、年初迄今更吸引破萬人搶進，成為今年海外熱門ETF的「新三本柱」，高人氣買氣不墜。

根據CMoney統計，截至5月29日止，今年受益人數創新高的9檔熱門海外股票ETF中，按年初以來新增人數成長排序，共有5檔海外被動ETF、二檔海外主動ETF新增逾萬人，主要成長的ETF類型，集中在科技、電力、太空三大主題，包括富邦NASDAQ（00662）、新光美國電力（009805）兩檔，今年新增人數皆突破2萬人以上，國泰臺韓科技（00735）、第一金太空衛星（00910）兩檔，今年人數成長也逾萬人；海外主動ETF方面，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）兩檔表現出頭，今年人數成長亦可觀。

ETF理財達人表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，他提出五層蛋糕理論，成為海外資金追逐AI多點擴散的熱門賽道，除科技股為當紅投資主題外，與AI最底的能源層相關的電力、緊接的晶片層、基礎設施層的台韓半導體，甚至最上應用層相關的太空衛星等，都是近年投資人熱衷追捧的海外AI新興紅利概念ETF。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，高盛最新指出，AI紅利看到2028年之後，帶動AI基建與晶片股買盤持續發酵、費半指數攀13,733點，續創史上新高，連美國電力基建指數也同步上揚，顯示AI行情已由單一大型科技股擴散至晶片、伺服器、網通、電力設備、散熱與數據中心供應鏈，帶動科技硬體、電力基建相關個股成為資金追逐的核心。

更值得注意的是，根據世界氣象組織預估，今年6月至8月期間，全球大部分地區氣溫將高於平均水準，且聖嬰現象很可能持續至11月，未來幾個月將進一步推高全球氣溫，高溫衝擊電力需求劇升，美國夏季用電量恐持續改寫歷史新高，引起全美各行各業，全線進入搶電大戰。

劉恆誌預估，未來美國電力設備需求成長潛力龐大，除高溫極端氣溫、AI產業推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機大開，均有利於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司，未來幾年實質接單供不應求，有助於美電力股、能源基建股、公用事業股，基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網、表後儲能、SMR（小型模組化反應爐）等泛AI電力新題材股，持續吸引資金挹注，股價表現勁揚。

台新投信建議，投資人想掌握AI成長趨勢紅利，可優先布局美國電力資產，透過美國電力ETF網羅一籃子實體電力基建股，等於完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線潛力值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美股

延伸閱讀

海外股票型 ETF 人氣燒 美股商品最受青睞

黃仁勳點名「邁威爾」創天價！ 統一00988A今年獨漲逾翻倍奪冠

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

黃仁勳「兆元宴」再示警：沒有能源無法實現經濟成長！00899月漲幅狠甩加權指數

相關新聞

「買0050、0056大不了套牢」是代表穩賺不賠？施昇輝解惑：我的意思不是這樣

施昇輝針對「買0050、0056大不了套牢」的說法澄清，強調這並不意味著股價一定長期上漲。他指出，投資者即使長期套牢，也不必擔心這些股票會下市，因為這些基金每年都有配息，但投資應基於最壞的打算，而非股價只會漲的幻想。

00919剃除聯電（2303）就如同當時不要發哥？專家：股價配息皆落後00918

群益台灣精選高息（00919）剃除聯電（2303）後，股價及配息表現均落後於國泰永續高股息（00878）及大華優利高填息30（00918）。最近00919宣布配息1元，卻意外輸給00918的1.26元，讓許多投資人感到錯愕。此舉或將影響00919未來的市場表現。

海外股票 ETF 新三本柱爆紅 海外科技、電力、太空夯爆 今年萬人搶進

AI盛宴未歇，帶動美股收高，除科技股表現輪動外，在AI多頭攻勢擴散下，海外主題ETF買氣持續高漲，根據集保結算所最新資料顯示，今年來90檔海外主被動股票ETF中，共有9檔ETF受益人數創歷史新高，觀察今年以來人數成長情形，明顯發現海外科技、電力、太空三大主題ETF夯爆，不僅受益人數創新高、年初迄今更吸引破萬人搶進，成為今年海外熱門ETF的「新三本柱」，高人氣買氣不墜。

不配息再投入完整參與時間複利 凱基00407A搶主動ETF不配息首位

受輝達執行長黃仁勳訪台加持，台股加權指數持續創新高。今（2026)年以來，台股的火燙表現有目共睹， AI帶動新一輪科技週期，企業獲利成長與算力需求形成長線趨勢，相關台廠深具利多優勢，投資人若透過不配息再投入的方式伺機布局，將有望完整參與時間複利。

家人拿150萬請代操還願分潤3成！網勸保守投資：買大盤ETF勝率高

一名網友在Dcard股票板發文表示，家人近期有150萬元閒置資金，希望交由他負責投資，並提出「賺錢家人拿7成、自己拿3成」的分潤方式。由於從未遇過類似情況，原PO好奇是否該接受這項提議，因此上網詢問網友意見。貼文曝光後迅速引發討論，不少人認為若虧損不用自行負擔，幾乎是穩賺不賠的交易，但也有人提醒，真正需要先談清楚的是賠錢後的責任歸屬與家庭關係風險。

績效王不是主動型！00935、00947年漲破230％奪冠亞…股添樂：這檔成分股大不同

在過去一年中，00947台新臺灣IC設計ETF績效驚人，上漲233%，領先傳統主動型ETF。該ETF專注於IC設計，受惠於AI需求激增，成分股如南亞科、華邦電、旺宏等皆表現亮眼，漲幅達數倍，是投資記憶體的替代選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。