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不配息再投入完整參與時間複利 凱基00407A搶主動ETF不配息首位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣加權指數股息再投資與否報酬率表現(資料來源：Bloomberg，凱基投信整理)
台灣加權指數股息再投資與否報酬率表現(資料來源：Bloomberg，凱基投信整理)

輝達執行長黃仁勳訪台加持，台股加權指數持續創新高。今（2026)年以來，台股的火燙表現有目共睹， AI帶動新一輪科技週期，企業獲利成長與算力需求形成長線趨勢，相關台廠深具利多優勢，投資人若透過不配息再投入的方式伺機布局，將有望完整參與時間複利。

凱基台灣主動式ETF（00407A）研究團隊表示，根據台灣加權指數的回測數據顯示，自2006年5月至今年5月的20年間，若將股息再投入，累積報酬率可達1258%；若股息僅存下未再投入市場，累積報酬率為672%，兩者相差達586%；此外，若領到股息後既未投回市場、也未存下，台灣加權指數不含股息的累積報酬率約為553%，與股息再投入的累積報酬相比，差距高達705%。由此可見，不配息再投入所累積的時間複利成果難以忽視。

要想完整追求台股長線向上的動能，除不配息再投入策略之外，近一年，許多投資人選擇以主動台股ETF追求更勝大盤表現的超額報酬機會。主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊指出，台股ETF市場主要可以分成四個種類：被動市值型、被動高股息型、被動主題型還有主動型。在2025年以前，高股息ETF一直都是市場主流，但2025年市值型ETF開始崛起；今年更是上演「黃金交叉」，目前整體被動台股市值型規模已逼近2.8兆，超越高股息的2.2兆；不過，今年以來規模成長幅度最大的不外乎為近期聲量超高的主動式ETF，整體規模成長率約457.8%。

主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊認為，過去數年配息型產品受到關注，主要是因為台灣投資人偏好有穩定現金流，而台股ETF市場崛起時正好又搭上高股息相關個股表現優異的時間點；但在市場環境改變之後，也越來越多投資人意識到，配息本身並不等於報酬，長期績效還是要回到總報酬來看。尤其是在如台股AI產業這類的成長型市場中，企業本身的成長性，得靠再投資來累積。

凱基投信推出不配息再投入疊加主動操作的主動凱基台灣（00407A），不僅透過不配息機制免去配息產品的稅負或交易費用耗損，讓資金持續在市場中滾動，更可望透過研究團隊捕捉大中小型股的成長契機。搶占主動台股ETF不配息首位的主動凱基台灣（00407A）於6月4日至6月10日間展開募集，募集期間發行價10元，經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行。凱基投信將主動操作模式升維時間複利，是投資人全面掌握台股向上趨勢的最佳夥伴之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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