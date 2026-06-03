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貝萊德00985D迎首配 6月15日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動貝萊德優投等（00985D）首次配息時程。(資料來源：貝萊德投信)
主動貝萊德優投等（00985D）首次配息時程。(資料來源：貝萊德投信)

通膨壓力仍具黏性、利率維持高檔的環境下，市場對於收益來源的關注持續升溫。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）將進行首次配息，收益分配期前公告已經出爐，投資人可參與這次配息的最後買進日為6月15日，配息收益將於7月17日到帳。

00985D基金經理人游忠憲表示，近期美國通膨數據顯示，物價壓力仍未完全回落至聯準會2%目標軌道。在此情況下，即使未來政策方向仍存在不確定性，「Higher for Longer」的利率環境仍可能延續，投資策略需更重視「收益來源分散」與「現金流穩定性」。投資等級債因具備相對穩定的信用體質與收益水準，仍是資產配置的重要核心；若能進一步結合選擇權策略，有望在不同市場階段持續累積收益。

相較傳統債券ETF高度依賴利率走勢，00985D透過結合主動選債與衍生性商品策略，打造多元收益來源。投資組合運用AI與數據模型進行選債，強化在不同市場環境下的收益效率，同時搭配ETF布局提升整體配息水準，使收益來源不再僅依賴票息或利差收斂。

此外，00985D亦運用賣出選擇權買權，在市場波動中創造額外權利金收入。在美伊戰爭使通膨與政經風險升溫下，有利相關策略表現，亦有助在震盪市況中優化整體收益潛力，並分散單一利率方向風險。

貝萊德投信表示，隨著全球股市處於相對高檔區間，市場資金逐步轉向兼顧收益與波動控管的配置工具。具備月配息機制、收益來源多元且策略靈活的主動式債券ETF，有機會成為投資人進行長期資產配置的核心部位之一。

00985D採月配息機制，這次為掛牌後首次收益分配，依據基金公司目前公告，6月15日為最後買進日，6月16日除息日，7月17日配息，相關訊息請上貝萊德投信ETF公告查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 通膨 聯準會

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