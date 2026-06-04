00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

規模超過5000億元的群益台灣精選高息ETF（00919）公布最新半年度換股名單，一口氣新增與刪除各18檔成分股，成為近期ETF市場最受關注的焦點。由於00919持股規模龐大，市場普遍認為其調整動作將對相關個股造成不小影響。消息曝光後，PTT股板掀起討論，其中聯電（2303）、陽明（2609）等熱門個股遭剔除最令投資人意外，不少網友直呼這次根本是「高歌離席」。

根據公告，00919本次新增大成、東陽、遠東新、聯強、瑞昱、廣達、和碩、中租-KY、富邦媒、裕融等18檔個股；刪除則包括卜蜂、聯電、漢唐、陽明、文曄、世界先進、力成、群電、台灣虎航等18檔。市場法人分析，本次調整反映高股息ETF的選股邏輯，部分受惠AI題材而股價大漲的個股，因殖利率下降而遭剔除，取而代之的是現金殖利率較高的新標的。

一名網友在在PTT分享新聞時指出，聯電原本是00919第一大持股，如今卻遭全面刪除，而近期投信連續賣超聯電，推測與此次換股有直接關聯。不過他也認為，以00919過去持股成本來看，聯電部位應已累積可觀獲利，形容投信這波操作可說是「賺爛了」，並好奇網友如何看待這次大規模調整。

從留言內容來看，多數網友認為這正是高股息ETF的典型操作模式。許多人指出，高股息ETF本來就會在個股大漲、殖利率下降後逐步出脫，因此被踢出的往往都是前一波強勢股。有網友直言「賣掉飆股不是壞事，是高點獲利了結」、「高股息本來就是這樣運作」，認為聯電、陽明等標的歷經大漲後遭剔除並不令人意外，反而代表00919成功實現價差收益。

不過，也有不少投資人對新名單感到疑惑。部分網友質疑富邦媒、遠東新等個股近期表現平平，甚至遭其他ETF剔除，卻成為00919的新成員，認為有些標的看起來像是「撿別人不要的」。另外，中租-KY、和碩、鈊象及東陽等個股近期股價走強，也被網友懷疑是否早已提前反映ETF買盤預期，形成市場俗稱的「吃豆腐行情」。

此外，討論區另一個焦點則落在聯電後續走勢。部分投資人認為，隨著00919賣壓逐步釋放，反而有機會出現利空出盡效應；也有人指出外資近期持續買超聯電，顯示市場資金並未全面撤出。還有網友回憶，去年00919清倉群聯時同樣引發市場關注，但最終未必影響長線趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。