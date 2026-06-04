00878換股、規模衝破6000億！股民狂讚：高股息人氣王穩了

國泰永續高股息（00878）規模正式突破6000億元大關，穩居國內最大ESG基金地位，而最新成分股調整名單也同步出爐，新增長榮、長榮航、華南金、台新新光金及統一超等5檔個股，刪除遠東新、仁寶、可成與京元電子。消息曝光後引發PTT股板熱烈討論，除了換股內容受到關注外，更多網友將焦點放在00878近期股價頻創新高、規模持續膨脹的表現，不少投資人直呼「高股息ETF人氣王地位越坐越穩」。

根據媒體報導，00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」完成半年一次例行調整，新納入的個股主要因股利評分達標而入選，遭剔除的遠東新、仁寶與可成則因被母指數移除，京元電子則因股利分數未達標準而遭刪除。另一方面，00922同步調整成分股，新增旺矽、藥華藥、力旺等6檔個股，反映市值排序變化。原文指出，00878目前規模已突破6000億元，收盤價來到32.49元，也同步創下歷史新高。

一名網友在PTT轉貼新聞後，將00878與00922最新換股內容整理給網友參考。雖然未進一步評論，但貼文仍吸引大批投資人討論換股影響，其中長榮、長榮航與金融股的納入最受關注，不少人認為近期相關個股走強，可能與00878調整持股有關。

多數網友對00878表現給予正面評價，認為在高股息ETF競爭激烈的環境下，00878仍展現強大吸金能力。有股民直言「878還是很可靠」、「最近強到靠北」，也有人表示即使沒有持有大量台積電，規模仍能突破6000億元相當驚人。部分持有人更分享自身獲利成果，有人透露手中00878帳面獲利已超過60萬元，也有投資人期待未來配息持續提高，希望每季能看到更亮眼的配發數字。

另一方面，換股名單也引發個股支持者討論。其中遭刪除的仁寶、可成與京元電子最受關注，有網友認為仁寶近期股價表現強勢，卻仍被移出成分股相當意外；京元電子則被不少人直呼「可憐」，擔心後續仍有ETF賣壓需要消化。至於新增的長榮、長榮航、華南金及台新新光金，則被視為近期股價上漲的重要推手之一。

此外，也有網友提醒，00878本次換股其實是依照既定指數規則執行，並非主動操作，因此不宜過度解讀。部分投資人則將00878與00919、00713等熱門高股息ETF進行比較，認為00878近幾個月股價表現已明顯優於不少同類產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。