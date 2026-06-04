快訊

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣證券開戶人數已達1433萬，0至19歲開戶達75萬人，父母多為孩童開戶以長期投資ETF。許多網友戲稱「嬰兒股神」，並分享小孩帳戶績效，顯示全民投資熱潮持續升溫。圖／本報系資料照片
台灣證券開戶人數已達1433萬，0至19歲開戶達75萬人，父母多為孩童開戶以長期投資ETF。許多網友戲稱「嬰兒股神」，並分享小孩帳戶績效，顯示全民投資熱潮持續升溫。圖／本報系資料照片

台股在AI熱潮帶動下屢創歷史新高，證交所最新統計顯示，全台證券開戶人數已達1433萬人，其中0至19歲開戶數更突破75萬人，相關數據曝光後在PTT股板掀起熱烈討論。許多網友認為，這並非未成年人瘋狂進場炒股，而是愈來愈多家長替孩子開立證券帳戶，透過ETF與權值股進行長期投資。留言區更掀起一波「嬰兒股神」、「幼稚園股神」話題，不少人分享自家小孩帳戶績效，意外成為討論焦點。

根據媒體報導，截至今年5月，全台證券開戶數已達1433萬2896人，若以台灣人口估算，超過六成民眾擁有證券帳戶。其中最受矚目的是0至19歲族群開戶數達75萬2643人，占總開戶數5.25%。專家分析，多數未成年帳戶來自家長協助開戶，透過定期定額投資ETF、金融股或大型權值股，替子女累積未來教育基金與資產。另一方面，61歲以上族群仍是市場最大投資主力，占比接近三成，顯示台股參與族群已橫跨各年齡層。

一名網友在PTT分享新聞後感嘆，全民投資熱潮愈演愈烈，身邊許多人即使帳面獲利豐厚也不願賣股，擔心出場後再也追不回市場漲幅。這番心得引發大量共鳴與討論，有網友認為這正是牛市常見現象，當身邊愈來愈多人開始談論股票，市場熱度自然持續升高。

不過，多數網友並未將焦點放在市場過熱警訊，而是認為愈早接觸投資反而是好事。許多人指出，現在不少父母已不再替孩子購買儲蓄險或將紅包存定存，而是直接投入0050等市值型ETF，希望利用複利效果替孩子累積資產。

有網友笑稱「你的紅包沒有不見，只是變成0050了」，也有人表示家中小孩帳戶報酬率早已超過自己，甚至出現「三歲股神」、「八歲股神」、「幼兒園股神」等自嘲言論。許多留言認為，投資本來就是一輩子的事，越早開始越能發揮時間複利優勢。

此外，也有部分網友對數據持保留態度。有人指出，未成年帳戶多數其實是父母代為管理，本質上只是家庭資產配置的一部分，未必代表年輕族群真的積極參與市場。另有網友提到，開戶數不等於實際投資人數，部分帳戶可能只是為了抽股票或參與定期定額而開設。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

延伸閱讀

00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

中信金（2891）狂飆70.5元歷史天價！陳重銘驚吐「沒想過這麼快」：極其漂亮的獲利表現

阮慕驊反擊！秀4帳戶已暴賺2千餘萬元…霸氣喊：公開這些就好免得嚇到酸民

股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

相關新聞

00981A配息0.63免稅資本利得！規模往3000億衝…陳重銘：未來目標改鎖定打敗0050

主動統一台股增長（00981A）宣布配息0.63元，單次配息率為1.95%。目前規模接近3000億元，未來目標將鎖定打敗元大台灣50（0050），投資人應勿過度期待超高報酬。

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

台股在AI熱潮帶動下屢創歷史新高，證交所最新統計顯示，全台證券開戶人數已達1433萬人，其中0至19歲開戶數更突破75萬人，相關數據曝光後在PTT股板掀起熱烈討論。許多網友認為，這並非未成年人瘋狂進場炒股，而是愈來愈多家長替孩子開立證券帳戶，透過ETF與權值股進行長期投資。留言區更掀起一波「嬰兒股神」、「幼稚園股神」話題，不少人分享自家小孩帳戶績效，意外成為討論焦點。

股市長期向上...正二賺更快？Ffaarr曝：即便大盤上漲正二也恐拿到比原型還差的報酬

台股長期表現不佳的風險不容忽視，投資者需警惕偏見影響決策，尤其是對正二產品的過度依賴。儘管市場普遍認為股市長期向上，實際上正二的獲利表現可能低於原型，更需謹慎看待主動型基金的表現。

00878換股、規模衝破6000億！股民狂讚：高股息人氣王穩了

國泰永續高股息（00878）規模正式突破6000億元大關，穩居國內最大ESG基金地位，而最新成分股調整名單也同步出爐，新增長榮、長榮航、華南金、台新新光金及統一超等5檔個股，刪除遠東新、仁寶、可成與京元電子。消息曝光後引發PTT股板熱烈討論，除了換股內容受到關注外，更多網友將焦點放在00878近期股價頻創新高、規模持續膨脹的表現，不少投資人直呼「高股息ETF人氣王地位越坐越穩」。

00919大換股增刪各18檔！股民喊「高歌離席」：聯電、陽明全被刪

規模超過5000億元的群益台灣精選高息ETF（00919）公布最新半年度換股名單，一口氣新增與刪除各18檔成分股，成為近期ETF市場最受關注的焦點。由於00919持股規模龐大，市場普遍認為其調整動作將對相關個股造成不小影響。消息曝光後，PTT股板掀起討論，其中聯電（2303）、陽明（2609）等熱門個股遭剔除最令投資人意外，不少網友直呼這次根本是「高歌離席」。

海外 ETF 科技型搶鏡 00670L近一季上漲49%最亮眼

美國NASDAQ 100指數再創歷史新高。近期包括SpaceX預計於6月12日掛牌上市，以及OpenAI、Anthropic等AI獨角獸相繼啟動IPO規劃，市場預期未來將有更多新創科技龍頭選擇NASDAQ作為上市舞台，為科技股後市增添成長想像空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。