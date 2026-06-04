台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

台股在AI熱潮帶動下屢創歷史新高，證交所最新統計顯示，全台證券開戶人數已達1433萬人，其中0至19歲開戶數更突破75萬人，相關數據曝光後在PTT股板掀起熱烈討論。許多網友認為，這並非未成年人瘋狂進場炒股，而是愈來愈多家長替孩子開立證券帳戶，透過ETF與權值股進行長期投資。留言區更掀起一波「嬰兒股神」、「幼稚園股神」話題，不少人分享自家小孩帳戶績效，意外成為討論焦點。

根據媒體報導，截至今年5月，全台證券開戶數已達1433萬2896人，若以台灣人口估算，超過六成民眾擁有證券帳戶。其中最受矚目的是0至19歲族群開戶數達75萬2643人，占總開戶數5.25%。專家分析，多數未成年帳戶來自家長協助開戶，透過定期定額投資ETF、金融股或大型權值股，替子女累積未來教育基金與資產。另一方面，61歲以上族群仍是市場最大投資主力，占比接近三成，顯示台股參與族群已橫跨各年齡層。

一名網友在PTT分享新聞後感嘆，全民投資熱潮愈演愈烈，身邊許多人即使帳面獲利豐厚也不願賣股，擔心出場後再也追不回市場漲幅。這番心得引發大量共鳴與討論，有網友認為這正是牛市常見現象，當身邊愈來愈多人開始談論股票，市場熱度自然持續升高。

不過，多數網友並未將焦點放在市場過熱警訊，而是認為愈早接觸投資反而是好事。許多人指出，現在不少父母已不再替孩子購買儲蓄險或將紅包存定存，而是直接投入0050等市值型ETF，希望利用複利效果替孩子累積資產。

有網友笑稱「你的紅包沒有不見，只是變成0050了」，也有人表示家中小孩帳戶報酬率早已超過自己，甚至出現「三歲股神」、「八歲股神」、「幼兒園股神」等自嘲言論。許多留言認為，投資本來就是一輩子的事，越早開始越能發揮時間複利優勢。

此外，也有部分網友對數據持保留態度。有人指出，未成年帳戶多數其實是父母代為管理，本質上只是家庭資產配置的一部分，未必代表年輕族群真的積極參與市場。另有網友提到，開戶數不等於實際投資人數，部分帳戶可能只是為了抽股票或參與定期定額而開設。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。